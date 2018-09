Koffiegroep Miko ziet bedrijfswinst licht dalen

Miko zette tussen januari en juni een bedrijfswinst (ebit) neer van 8 miljoen euro en een bedrijfskasstroom (ebitda) van 13,4 miljoen euro. Dat is een daling van respectievelijk 1,5 en 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Toen kon Miko teren op een 'erg groot eenmalig' contract in Denemarken.

'Als we abstractie maken van dat contract, zijn we tevreden over de eerste jaarhelft', zegt CEO Frans Van Tilborg. Het effect zal wel nog groter worden in de tweede helft van 2018, waarschuwt hij.