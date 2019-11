Koffiemanager wordt bestuurder bij Vandemoortele

Vandemoortele staat niet op de beurs, maar is toch een van de grotere Belgische bedrijven. Vorig jaar was het met ruim 5.000 werknemers goed voor een omzet van 1,4 miljard euro uit bakkerijproducten, margarines, culinaire oliën, vetten en sauzen. De groep is nog in handen van de gelijknamige familie. Dat weerspiegelt zich ook in de raad van bestuur. Die telt zes familiale bestuurders, onder wie voorzitter Jean baron Vandemoortele.



Daarnaast heeft CEO Jules Noten een zitje in de raad van bestuur, net als vijf onafhankelijke bestuurders. Dit en volgend jaar verlaten drie onafhankelijke leden de raad, omdat ze de leeftijdsgrens of het maximumaantal mandaten bereikt hebben. Het gaat om Michel Leonard (ex-Danone), Philippe Haspeslagh (Vlerick en Ardo) en Eddy Walraevens, de topman van het chocoladebedrijf Gudrun.