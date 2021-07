Koffieprijzen stijgen naar hoogste peil in vier jaar

De prijs van koffiebonen ligt 70 procent hoger dan een jaar geleden. De koffieoogst in Brazilië is mislukt. Enkele koffiebedrijven verhogen hun prijzen. Nog andere zullen dat doen als de situatie niet snel normaliseert.

De internationale koffieprijzen zijn in vier jaar niet zo hoog geweest. Groene bonen, die er na roostering donkerbruin uitzien, kosten deze week 1,50 dollar per pond. Enkele weken geleden zelfs 1,60 dollar. Dat is 70 procent meer dan een jaar geleden.

Belgische koffiebedrijven als Beyers en Miko merken dat de prijzen stijgen, maar zijn voorlopig beschermd omdat ze werken met langetermijncontracten, die de prijzen stabiel houden.

Maar als de oogst in Brazilië niet snel groter wordt, worden ook de langetermijncontracten duurder.

De voornaamste reden is de droogte in Brazilië. Door slecht weer lag de recentste oogst meer dan 30 procent lager dan de voorgaande. Ook de aanvoer uit Colombia stokt door te veel regen begin dit jaar en hevige protesten tegen de regering.

Daarnaast ontsnapt de koffiesector niet aan de algemene problemen in de wereldwijde transportsector. Koffie van landen als Brazilië naar België halen is duurder geworden, omdat de prijzen voor zeecontainers tot tien keer hoger liggen dan vorig jaar. De vraag naar containers steeg de voorbije maanden fors omdat de economie na de coronalockdowns weer opleeft.

Koffie voor Amazon

'We eindigen een periode met erg veel koffiebonen door een goede oogst in Brazilië een jaar geleden en door de verkoopdaling veroorzaakt door corona', zegt Marco Ciaramelli, de CEO van Belgiës grootste koffieproducent Beyers Koffie, die koffie maakt voor onder andere Amazon, Lidl en Aldi. De situatie nu is volledig anders dan vorig jaar. Het aanbod krimpt en de vraag stijgt.

Veel producenten verhogen hun prijzen al. Sommige supermarkten en andere koffieverkopers rekenen die stijgingen door aan hun klanten. De Duitse koffieketen Tschibo verdubbelt de prijs van zijn koffie, merkte de krant Financial Times op. Ook de Amerikaanse donut- en koffieketen Dunkin' verhoogt de prijzen.

De Belgische koffieproducenten zijn voorlopig niet van plan de prijzen te verhogen, al sluiten ze dat niet helemaal uit. Ze voelen de nood nog niet om de prijzen te verhogen, omdat ze zich beschermd hebben tegen zwalpende koffieprijzen. Grote koffieproducenten werken met prijzen die maandenlang vast liggen. De prijzen zijn stabiel, tot de koffiebranders een nieuw langetermijncontract tekenen met een bonentrader. Als de koffieprijzen nog lang hoog blijven, moeten de koffieproducenten binnenkort duurdere contracten aanvaarden.

Vaste prijzen

'We werken met contracten van één tot drie maanden', zegt Frans Van Tilborg, de CEO van de beursgenoteerde kantoorkoffiemaker Miko. 'We zien dat de prijzen her en der stijgen. We verhogen voorlopig geen prijzen, maar bekijken of we dat binnenkort wel moeten doen. We volgen de markt.'

Beyers verhoogt nog geen prijzen. 'Ook wij werken met langdurige contracten. Bij een nieuw contract hedgen we meteen de nodige hoeveelheid koffiebonen', zegt Ciaramelli.