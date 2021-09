Kopenhaags restaurant Noma verovert eindelijk derde Michelinster

Noma - een samentrekking van de Deense woorden nordisk (Scandinavisch) en mad (eten) - wachtte veertien jaar op de ultieme bekroning.

Het Kopenhaagse Noma werd al vier keer bekroond tot beste restaurant ter wereld. En chef-kok René Redzepi geldt als een van de grootste in de moderne gastronomie. Maar meer dan tien jaar bleef zijn restaurant op twee Michelinsterren steken. Volgens sommigen was het te revolutionair, volgens anderen te onregelmatig.

Die ban is nu gebroken. Noma heeft zijn derde Michelinster beet, de ultieme bekroning. Redzepi reageerde emotioneel tijdens de ceremonie in de Stavanger-concertzaal in Noorwegen, waar de nieuwe Michelingids voor Scandinavië werd voorgesteld. 'Wauw, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben verbijsterd', zei hij. 'Ik ben compleet verrast. Ik voel iets dat ik nog nooit heb gevoeld. Ik ben echt, echt, echt helemaal weggeblazen. We hebben 14 jaar gewacht en geduld gehad, maar op een gegeven moment denk je dat het misschien nooit gaat gebeuren.'

Posterboy

De Michelingids roemt Noma als 'een stedelijke oase' met een 'sterke band met de natuur' en prees zijn 'ongewone seizoensgebonden ingrediënten die worden gepresenteerd in creatieve en complexe gerechten'.

Redzepi, de zoon van een Macedonische taxichauffeur en een Deense huisvrouw, zette zichzelf op de kaart met zijn seizoensgebonden aanpak en liefde voor de wilde natuur. Zo groeide hij uit tot de posterboy van de New Nordic Cuisine, de beweging waarbij chefs koken met wat ze in hun omgeving vinden.

In de winter werkt hij met vis en gefermenteerde en geconserveerde kruiden en groenten, in de zomer met verse bloemen, kruiden, grassen, die hij vaak samen met zijn koks in de Deense bossen gaat plukken. Bij de oprichting van zijn restaurant zwoer hij ook uitsluitend met Scandinavische ingrediënten te werken: die variëren van kaas uit IJsland tot water uit Groenland en langoustines van de Faeröereilanden.