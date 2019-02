Kraft Heinz schrijft 15 miljard lucht uit de balans

Bovendien schrijft Kraft Heinz ook flink wat 'ontastbare activa' af, vooral dan op de merknamen van het kaasmerk Kraft en de vleesverwerker Oscar Mayer. Dat laatste lijkt een impliciete erkenning dat de snel veranderende consumentenvoorkeuren enkele van de iconische merken van de groep aangetast hebben. Amerikanen grijpen steeds vaker naar gezonde voeding in plaats van een ' mac & cheese ' van Kraft in de microgolf te ploffen.

Het nieuws is een zware opdoffer voor 3G Capital. Dat is het investeringsvehikel van de Braziliaanse aandeelhouders van AB InBev, een bierreus die het ook al jaren moeilijk heeft om de krimpende verkoop van zijn iconische Amerikaanse merken (Budweiser en Bud Light) op te krikken.

Bedrijven voeren doorgaans geen afboekingen door als gevolg van recente tegenvallers. De vraag is of er geen langetermijnprobleem is

Analisten maken zich al jaren zorgen dat kostenbesparingen - 3G is legendarisch om zijn kostenfocus bij alle overnames - de merken van de groep aangetast heeft. In een telefonische conferentie met analisten bezwoer financieel directeur David Knopf dat de afboekingen voortvloeien uit 'recente tegenvallende prestaties'.

Dat leidde tot kritische opmerkingen bij analisten. 'Bedrijven voeren doorgaans geen afboekingen door als gevolg van recente tegenvallers. De vraag is of er geen langetermijnprobleem is', stelde JPMorgan-analist Ken Goldman.

Ook dat is een opdoffer voor een groep die via met schulden gefinancierde overnames groot werd. Begin 2017 verbaasde Kraft Heinz nog vriend en vijand met een gedurfd bod op de Nederlands-Britse consumentenreus Unilever. Kraft trok het bod vrijwel meteen in. In Nederland en het VK waren de reacties op het bod van de 'cost cutters' op het in die landen lokaal sterk ingebedde Unilever furieus.