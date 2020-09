Kruidenwebshop Pit&Pit zoekt partner

De zoektocht zit nog in een pril stadium. Het fusie- en overnamehuis Kumulus staat het oprichtersduo bij de transactie bij. Met de nieuwe partner aan boord is het de bedoeling de voetafdruk van de kruidenwebshop te vergroten van de Benelux naar Europa - allicht samen met het oprichtersduo.

De geschiedenis van Pit&Pit gaat terug tot 2006. Het duo Niels Wijnen en Dorien Verhoeven begonnen toen een handel in kruiden. Ze brachten hun producten aan de man via beurzen en speciale markten. Parallel lanceerden ze een website: gekruid.com. Sinds 2010 verloopt de verkoop volledig online. De website veranderde intussen van naam en staat nu bekende als Pit&Pit.

In de tijd van hun kruidenhandel verkochten Wijnen en Verhoeven ongeveer 150 kruiden. Vijf jaar later was het assortiment al bijna tien keer groter. Vandaag biedt Pit&Pit meer dan 2.000 natuurlijke producten aan, gaande van keuken- en gezondheidskruiden, over superfoods, noten en oliën, tot zoetstoffen, maar ook thee en koffie. Het bedrijf uit Hoogstraten zou in het boekjaar 2018-2019 (afgesloten eind juni) een omzet van 7 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 1 miljoen euro geboekt hebben.