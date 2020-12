Kwart horecaleveranciers aan de rand van de afgrond

De financiële reserves van de Belgische horecagroothandels smelten dit jaar als sneeuw voor de zon. De in totaal zowat 150 bedrijven en hun meer dan 7.000 werknemers zien af omdat de Belgische cafés en restaurants in 2020 in totaal vier maanden gesloten zijn wegens het coronavirus.

22,1 procent van de grootste 100 bedrijven flirt met het faillissement als de horeca over twee weken nog altijd gesloten is, berekende de bedrijfsdataverzamelaar Graydon. ‘Ter vergelijking: begin dit jaar was dat iets minder dan 1 procent’, zegt Eric Van den Broele van Graydon.

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen - met minder dan 50 werknemers - zijn in gevaar. Van hen is 26 procent in levensgevaar als de horeca op 31 december nog altijd dicht is. De grote bedrijven zijn er beter aan toe. 91 procent zal eind dit jaar financieel in een uitstekende gezondheid verkeren.

Als de horeca pas eind maart kan heropenen, wordt de situatie nog precairder en belandt 24,2 procent van de groothandelaars en 28,8 procent van de kmo’s in de faillissementszone. De groep horecaleveranciers in levensgevaar heeft momenteel 14 miljoen euro cash nodig om te overleven. Dat stijgt naar 24 miljoen euro als de horeca tot eind maart gesloten blijft.

Wij kijken naar de mogelijkheid om kosten te besparen en het aantal jobs af te bouwen. Koen Slippens CEO Sligro

Dat betekent niet dat ze ten dode opgeschreven zijn. ‘Als de eigenaars er extra geld in pompen of de horeca succesvol heropent, raken veel bedrijven uit de gevarenzone’, zegt Van Den Broele.

Toch zullen niet alle bedrijven genezen. Eerder dan failliet te gaan zullen ze worden overgenomen. Verschillende spelers uit de sector verwachten de komende jaren een overnamegolf. ‘Vooral de grote bedrijven, die het best gefinancierd zijn, zie ik kleinere, verzwakte spelers overnemen’, zegt Van den Broele.

Overnames

Verschillende topspelers geven aan dat ze klaar zijn voor overnames. ‘We willen op eigen kracht groeien, maar houden de ogen open voor overnames’, zegt Vincent Nolf, de CEO van marktleider Metro België. ‘Onlangs nam Metro in Portugal een grote concurrent over.’

Eenzelfde geluid bij de Nederlandse groep Sligro, die de voorbije vijf jaar de Belgische groothandels JAVA en ISPC overnam. ‘We zijn altijd geïnteresseerd in overnamedossiers op de Belgische markt’, zegt topman Koen Slippens. ‘We zijn klaar om kansen te grijpen.’

Markt krimpt

Toch staan ook de ‘winnaars’ van de crisis voor grote uitdagingen. ‘De markt zal krimpen, want er zullen minder cafés en restaurants zijn door faillissementen’, zegt Nolf. De concurrentie tussen groothandels wordt heviger.