La Lorraine bouwt fabriek in Rusland

De regio is - na België - de tweede thuismarkt van het Oost-Vlaamse bedrijf. Het bedrijf begon er zijn expansie eind jaren negentig en is er intussen marktleider in zijn branche.

Een deel van het investeringsbudget voor dit jaar is ook aan de kant gezet voor de ombouw en de modernisering van de bakkerijfabriek in ons land, in Erpe-Mere. De vernieuwde site zal in 2022 operationeel zijn.