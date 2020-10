Lage aardappelprijzen en slecht weer teisteren Belgische telers

De prijs van de frietaardappelen is ingestort nu de coronacrisis langer aanhoudt, terwijl ook de aanhoudende droogte en de plotse regenval miserie creëren.

Veel Belgische aardappeltelers verkeren nog altijd in moeilijkheden. Door de coronacrisis is de vraag naar frietaardapelen vanuit de industrie bijna opgedroogd. Daardoor zijn de prijzen gekelderd van 110 euro per ton naar 30 euro.

'De prijs van vrije aardappelen was al volledig ingestort en is nog niet opgeveerd', concludeert Kurt Cornelissen, de secretaris van Belpotato, de brancheorganisatie voor de Belgische aardappelketen.

De vrije aardappel is een belangrijk deel van de omzet van de boeren. Dat deel is afhankelijk van de vraag en staat, boven op de contracten met fabrikanten, verwerkers en verpakkers van diepvriesfriet zoals Agristo of Aviko, voor miljoenen euro's aan inkomsten.

Door de coronacrisis verkopen boeren minder frietaardappelen aan de horeca. Ook zijn er geen festivals of culturele evenementen waar friet wordt gegeten, en amper sportwedstrijden met publiek. De toeristen blijven massaal weg.

Noodfonds

Volgens het departement Landbouw en Visserij lag half mei een stock van 330.000 ton aardappelen in schuren, zonder uitzicht op verkoop. Om de aardappeltelers te compenseren lanceerde de Vlaamse regering een noodfonds van 10 miljoen euro.

Aardappeltelers met een voorraad van meer dan 100 ton vrije aardappelen konden de helft laten vergoeden. Hoeveel telers al gecompenseerd zijn is niet bekend. 'Die statistieken heb ik nog niet ontvangen', reageert Karolien Cools van de Boerenbond.

Export

Door corona heeft ook de export van frietaardappelen een opdoffer gekregen. De afgelopen tien jaar is de internationale vraag naar friet sterk gegroeid, zegt Cornelissen. Naast België behoren Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tot de grote producenten van diepvriesfriet.

De export gaat zowel naar Europa als daarbuiten. Het Europees kampioenschap voetbal moest komende zomer miljoenen extra omzet in het laatje van telers, verwerkers en andere bedrijven brengen. Dat gold ook voor de Olympische Spelen in Tokio. Beide evenementen zijn verplaatst. 'De friet bij McDonald's en Kentucky Fried Chicken komt ook uit Europa', zegt Cornelissen.

Niet iedereen is even zwaar getroffen. 'De verpakkers van verse aardappelen konden in de eerste helft van dit jaar de vraag amper bijhouden', zegt Cornelissen. Verse aardappelen zijn vooral bestemd voor de retail. Daarnaast hebben de telers van aardappelen voor chips ook weinig reden tot klagen.

Slechte oogst

De focus ligt nu op de nieuwe oogst. Die dreigt op veel plaatsen deels te mislukken. Cornelissen wijst de extreme droogte in september en de hevige regenval van de afgelopen dagen aan als oorzaken. 'Vorige maand was het te droog om te rooien, terwijl het nu te nat is.' Volgens hem is er haast geboden. 'Eind oktober krijg je wellicht al nachtvorst. We wachten op betere weersomstandigheden.' De kans bestaat bovendien dat de aardappelen kleiner uitvallen, waardoor de oogst minder omvangrijk is en dus minder opbrengt.

'We weten ook niet hoe de nieuwe bewaring zal lopen, vooral nu het gebruik van CIPC (de chemische kiemremmer chloorprofam, red.) is weggevallen', stipt Cools een andere zorg aan.