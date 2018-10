Lagere palmolieprijs tast jaarwinst Sipef aan

De palmolieplantages van Sipef hebben in het derde kwartaal goed geproduceerd, maar de verder gedaalde prijs voor palmolie gooit roet in het eten. De winst zal daardoor dit jaar aanzienlijk lager uitkomen dan in 2017.

De tussentijdse verklaring van de plantageholding Sipef, die voor bijna een derde in handen is van Ackermans & van Haaren, trekt de lijn van de halfjaarresultaten verder door. En dat betekent dus goede productievolumes van palmolie, maar een zwakke palmolieprijs die nog verder is gedaald. En het is erg onzeker of het vierde kwartaal op dat vlak beterschap brengt.

In het derde kwartaal lag de totale palmolieproductie van Sipef 13 procent hoger dan een jaar eerder. De eigen plantages brachten 11,5 procent meer op dankzij gunstige weersomstandigheden in zowel Sumatra als Papoea-Nieuw-Guinea. Ook de kleine boeren van wie Sipef de productie opkoopt, presteerden goed.

De rubberproductie was erg gevarieerd als gevolg van de weersomstandigheden en de daarmee gepaard gaande bladwissel. Toch liet de totale productie in het derde kwartaal een stijging van 5,6 procent noteren. De theeproductie daarentegen viel tegen (-18,2%) door wisselende weersomstandigheden die de bladgroei niet bevorderen. De bananenproductie in Ivoorkust was in lijn met vorig jaar.

Over de eerste negen maanden ligt de totale palmolieproductie van de groep – van eigen plantages en derden – ruim 6 procent voor op de overeenkomstige periode van 2017. Voor de andere teelten is er een achterstand: 3 procent voor rubber, 5 procent voor thee en 7 procent voor bananen.

Bodem

Een tegenvaller is de verdere verzwakking van de palmolieprijs. Begin september hoopte topman François Van Hoydonck nog dat de bodem was bereikt en dat de prijs de komende maanden zou herstellen, maar nu wordt dat herstel pas begin 2019 verwacht.

Eind september werd voor een ton palmolie amper 540 dollar betaald. De lage prijs is onder meer te wijten aan logistieke problemen in Maleisië, een tegenvallende vraag vanuit India, onzekerheid op de markten voor landbouwproducten door de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en zeer grote oogsten van concurrerende producten als sojabonen en zonnebloemzaden. Er wordt wel meer biodiesel geproduceerd als gevolg van de sterke klim van de (aard)olieprijs.

Aanzienlijk lager

Voor het vierde kwartaal verwacht Sipef dat de palmolieproductie zal blijven floreren en dat de rubberproductie zal stabiliseren. Herstel voor de palmolieprijs zit er echter niet in en wordt pas begin 2019 verwacht, wanneer de voorraden zullen slinken. Ook de lage rubberprijs zal waarschijnlijk weinig bewegen.

Sipef heeft op heden al 78 procent van zijn verwachte palmolieproductie verkocht aan gemiddeld 694 dollar per ton. Dat is echter merkelijk minder dan een jaar eerder, toen al 95 procent op voorhand was verkocht aan 755 dollar. De resterende 22 procent plaatst Sipef geleidelijk in de markt, echter tegen minder goede prijzen, zodat de gemiddelde jaarprijs zal dalen.