Landbouworganisaties in offensief na Veviba-schandaal

De landbouworganisaties in ons land gaan zich gezamenlijk burgerlijke partij stellen in het fraudedossier rond het slachthuis Veviba in Bastenaken.

Dat bevestigt de Boerenbond, na een bericht van de Waalse landbouworganisatie FWA. Dinsdag vindt er ketenoverleg plaats voor de rundvleessector en het is de bedoeling om daar concrete afspraken te maken, zegt Guy Vandepoel van de Boerenbond.

Door zich samen burgerlijke partij te stellen, krijgen de organisaties die de boeren vertegenwoordigen inzage in het gerechtelijke dossier rond Veviba. Dat gebeurde trouwens ook in het Fipronil-dossier, zegt Vandepoel. 'Voor ons gaat het ook om de symboliek. Wij zijn het meer dan beu dat onze landbouwers voor de zoveelste keer op rij de rekening gepresenteerd dreigen te krijgen voor de wantoestanden van fraudeurs. Dat moet stoppen.'

Malafide praktijken

De FWA wijst er op zijn beurt op dat de veetelers het al zo moeilijk hebben en er als gevolg van dit schandaal nieuwe zware economische schade dreigt. De Boerenbond wil daarom een 'krachtdadig' optreden, om de malafide praktijken in slachthuizen en vleesbedrijven te stoppen. 'Het tijdperk na Veviba, dat minister Ducarme aankondigt, moet er anders uitzien', klinkt het.

De Boerenbond formuleerde zondag zelf een aantal prioriteiten. Zo dringt ze aan op betere controlemechanismen. 'Vandaag zijn meerdere instanties belast met controles in het kader van voedsel: federaal (het FAVV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie) en regionaal (departement landbouw)', stelt de Boerenbond.

'Elk op zich leveren ze goed werk maar doordat de controle zo versnipperd is en er geen overkoepelende eindcontrole is op het hele proces, glippen fraudeurs makkelijker door de mazen van het net', meent de organisatie. Welk beleidsniveau dan uiteindelijk het totaaloverzicht moet krijgen, daar doet de Boerenbond geen uitspraak over. 'Maar iemand moet het wel doen', zegt Vandepoel. 'Controles moeten sluitend zijn.'

Meer transparantie

Daarnaast wil de Boerenbond ook meer transparantie binnen de vleesketen zelf. Volgens Vandepoel zijn hierover al afspraken gemaakt via het 'interprofessioneel akkoord transparantie', maar blijven er nog een aantal discussiepunten bestaan. 'We willen dat dit overleg een versnelling hoger schakelt. Binnen Vlaanderen is de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) aan zet.'

De grootdistributie en de eindconsument dragen volgens de Boerenbond ook een verantwoordelijkheid, want zij eisen alsmaar goedkoper vlees. 'De race naar de laagste prijs die door de supermarkten wordt gelopen, is een race die voor iedereen in de voedingsketen eindigt in de afgrond', klinkt het.