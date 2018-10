Le Pain Quotidien in het rood

De Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien maakte vorig jaar verlies en overtrad in het vierde kwartaal haar schuldafspraken met de banken. Begin volgend jaar tankt ze allicht geld bij om haar groeiplannen te financieren.

Wie gaat ontbijten, brunchen of lunchen in de restaurants van Le Pain Quotidien, betaalt meestal een aardig prijsje voor een toast met zalm, granola met vers fruit of biologische pannenkoeken, maar dat wil niet zeggen dat de wereldwijd actieve Belgische keten veel winst maakt. Vorig jaar eindigde Le Pain Quotidien zelfs met rode cijfers: de 4,2 miljoen dollar winst van 2016 werd 6,6 miljoen dollar verlies in 2017. De omzet steeg met 1,5 procent naar 300 miljoen dollar.

Le Pain Quotidien Omzet (2017): 301 miljoen dollar (260 miljoen euro)

Waarvan omzet uit royalties en commissies van franchisenemers: 5,5 miljoen dollar

Brutobedrijfswinst (ebitda): 23 miljoen dollar

Nettoresultaat: -6,62 miljoen dollar

Aantal winkels: 271 winkels in 21 landen

Aandeelhouders: investeringsmaatschappij Cobepa (gecontroleerd door de AB InBev-familie de Spoelberch), Emiel Lathouwers (ex-A.S. Adventure), Tony Vandewalle en Bart Van Vooren (ex-O'Neill België), Bruno Caron (voedingsgroep Norac), oprichter Alain Coumont.

Bij het bedrijf was maandag niemand bereikbaar voor toelichting, maar betrokkenen zeggen dat vooral eenmalige effecten het verlies verklaren. De keten moest 2,2 miljoen dollar vrijmaken omdat ze bijna haar volledige directie vervangen heeft. CEO Vincent Herbert - een Belg - werd vervangen door Jerry Gamez, die overkomt van de Amerikaanse fastfoodketen Burger King.

Bovendien investeert de keten in haar expansie, en die kost geld. Aangezien ze zich als luxueuze speler in de markt zet, kiest ze voor eerder dure locaties, zoals het New Yorkse Central Park en het drukke Saint Pancras-treinstation in Londen. De kosten stegen vorig jaar sneller (+5%) dan de inkomsten (+1,5%).

De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde van 26,2 tot 23 miljoen euro. De netto financiële schuld bedroeg eind vorig jaar meer dan 3,25 keer de ebitda, waardoor Le Pain Quotidien de afspraken met de banken brak. Uiteindelijk sloten de restaurantketen en de banken een akkoord daarover en kreeg het bedrijf wat respijt.

Kapitaalverhoging

Vorig jaar opende de keten vier nieuwe vestigingen. Le Pain Quotidien opende zijn eerste restaurant in 1990 in de Dansaertstraat in Brussel, maar heeft intussen 271 vestigingen in 21 landen, waaronder Frankrijk, Nederland, de Verenigde Staten, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

De nieuwe CEO heeft volgens onze informatie een groeiplan op tafel gelegd. Er bestaat een grote kans dat dat begin volgend jaar gepaard zal gaan met een nieuwe kapitaalronde bij LPQ. Hoe groot die zal zijn, is niet bekend. Begin dit jaar pompten de aandeelhouders al 10,5 miljoen euro in de bakkerijketen. Die verse middelen waren bedoeld om de groei te ondersteunen.

Amerikaans hoofdkantoor

Toen de investeringsmaatschappij Cobepa in april 2016 instapte, gebeurde dat niet via een kapitaalverhoging, maar via de overname van een deel van de aandelen van enkele andere investeerders. Enkel de Bretoense ondernemer Bruno Caron (voedingsgroep Norac) kocht wat aandelen bij. Cobepa is met 30 procent de grootste aandeelhouder van Le Pain Quotidien (zie inzet). Ter herinnering: Cobepa is op zijn beurt voor iets meer dan de helft in handen van de AB InBev-familie de Spoelberch.