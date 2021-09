Leonardo DiCaprio investeert opnieuw in kweekvlees

De bekende Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio investeert in het Nederlandse bedrijf Mosa Meat, een specialist in kweekvlees, en zijn Israëlische sectorgenoot Aleph Farms.

DiCaprio wordt tegelijk ook adviseur van beide ondernemingen, luidt het gezamenlijk persbericht woensdag. Hoe groot de investering van de acteur is, wordt niet bekendgemaakt. De twee bedrijven leggen zich toe op het kweken van rundvlees in labo's, op basis van dierlijke cellen. Dat is volgens hen een mogelijkheid om meer mensen te voeden zonder de nadelige gevolgen van intensieve veeteelt, zoals ontbossing en broeikasgassen.

'Een van de meest impactvolle manieren om de klimaatcrisis te bestrijden is het hervormen van ons voedselsysteem. Mosa Meat en Aleph Farms bieden nieuwe mogelijkheden om te voldoen aan de wereldwijde behoefte aan rundvlees, terwijl ze enkele van de dringendste problemen van de industriële runderproductie oplossen', zegt DiCaprio in het persbericht.

Hamburger

De oprichters van Mosa Meat, dat gevestigd is in Maastricht, haalden in 2013 de wereldpers met 's werelds eerste hamburger van kweekvlees. Aleph Farms pakte in 2018 uit met de allereerste steak uit het lab. Beide bedrijven worden al gesteund door een reeks bekende investeerders, zoals Cargill, Mitsubishi en Nutreco.