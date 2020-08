Leonidas verliest helft van verwachte jaarwinst

Hoewel de pralinewinkels van Leonidas tijdens de lockdown mochten openblijven, viel de verkoop in maart, april en mei bijna volledig stil. Het gevolg: in plaats van te verdubbelen tot 15 miljoen euro strandde de brutobedrijfswinst op 7 miljoen. Maar het bedrijf leerde ook uit de lockdown. ‘We kunnen meer online verkopen.'

'Ons winkelnetwerk intact houden en ondersteunen, dat wordt de prioriteit in onze relanceplan', zegt Philippe de Selliers, de CEO van de Brusselse pralinemaker Leonidas.

Hij had gehoopt om het boekjaar 2019-2020, dat in juni eindigde, af te sluiten met een verdubbeling van de brutobedrijfswinst tot 15 miljoen euro. Maar de ebitda strandde op 7 miljoen. 'We zaten op koers begin maart', schetst de Selliers. 'Maar de lockdown viel op het slechtst mogelijke moment, net voor Pasen, traditioneel ons beste seizoen na de kerstperiode. De voorraadkamers in ons centraal magazijn en in onze winkels zaten vol met verse pralines, die we plots aan de straatstenen niet meer kwijtraakten.'

+30% verkoop In juli ging de verkoop van Leonidas plots met 30 procent omhoog, 'met dank aan de Belgische consument die graag lokaal koopt'.

Bovendien moest plots alle aandacht naar de veiligheid van de medewerkers in de 1.300 winkels van Leonidas in 15 Europese landen, ook al worden die voor 98 procent uitgebaat door zelfstandigen. 'We hebben hen zelfs 200 ton aan chocoladeproducten gratis geleverd. Daardoor konden ze hun cash op peil houden. Ook schonken we heel wat pralines aan ons personeel. Maar dan nog hebben we veel van onze voorraden moeten vernietigen. Het gaat om verse producten, hé. En tot einde juni verkochten we bijna niets.'

Een kleine pleister op de wonde was de explosieve groei van de online verkoop. Met Pasen ging die zelfs maal 30. Maar het bleef beperkt op het totale volume dat Leonidas normaal verkoopt. 'We hebben daar wel veel uit geleerd. Binnen enkele weken starten we met een dubbel systeem: leveringen aan huis en click and collect in onze winkels. Maar in onze webshop zullen we nooit meer dan 5 procent van onze omzet halen. Mensen houden ervan om in onze winkels een pakje pralines te komen kiezen. Dat is een pleziermoment.'

Hoewel de zomer nooit een fantastisch seizoen voor chocolatiers is, ging de verkoop er in juli verrassend genoeg met 30 procent op vooruit. De Selliers dankt dat aan de neiging van de Belgische consument om lokaal te kopen, zeker in kleinere gemeenten. 'Het mag ons niet tot overhaaste conclusies leiden: als de hittegolf nog wat aanhoudt, verkopen we niets meer.'