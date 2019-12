Leuvense duurzame technologie gooit 140 jaar oude koffiestiel om

Met de koffiebrander van de start-up Ray & Jules kunnen koffiebonen voor het eerst sinds 1880 milieuvriendelijk geroosterd worden. ‘Er is interesse tot in China.’

In België wordt jaarlijks 60.000 ton koffie geconsumeerd, goed voor 20 miljoen kopjes per dag. Doorgaans worden koffiebonen gebrand met een techniek die in de 19de eeuw aan de basis lag van de grootschalige industriële verwerking van koffie. Die brander - de Kaffeeschnellröster - draait op fossiele brandstof en genereert 1,5 kg CO2 per kg koffie, of 15 miljoen ton CO2 per jaar.

Koffiebonen roosteren in grote hoeveelheden heeft een negatief effect op het aroma en de smaak van koffie. Gert Linthout Co-founder Ray & Jules

‘Hoewel de koffieproductie de jongste 40 jaar is verdubbeld, dateert de laatste technologische doorbraak om bonen te branden van 1880’, zegt Gert Linthout van de start-up Ray & Jules. Hij rook een kans om koffiebranden te vernieuwen. ‘Door de bonen in grote volumes te roosteren probeerde men tijd te winnen en kosten te besparen. Maar dat heeft ook een effect op het aroma en de smaak van koffie.’

Schermvullende weergave Ray & Jules ontwikkelde een continue technologie die koffiebonen aan de lopende band roostert. De methode is drie keer zo energie-efficiënt als de traditionele. ©Kristof Vadino

Daarom legde Linthout zich samen met de Leuvense ingenieur Koen Bosmans toe op een nieuwe methode om koffie te branden die minder vervuilend is en de smaak verbetert. Ze ontwikkelden de ‘solar roaster’: een koffiebrander die de bonen in kleine hoeveelheden via een lopende band door aparte warmtekamertjes leidt, waar hete lucht circuleert. Wat nog nodig is aan elektriciteit - een derde van het traditionele proces - wordt opgewekt door zonne-energie.

Koolstofvrij

Handelsmissie Behalve inzetten op de lokale verspreiding van de zelfgebrande bonen wil Ray & Jules ook andere markten veroveren, zoals de Chinese. ‘In Europa drinken we gemiddeld drie kopjes per dag, in China is dat drie kopjes per maand. Maar het is de snelst groeiende koffiemarkt ter wereld. Omdat er geen tradi tionele technieken verankerd zijn, staan ze open voor onze technologie’, zegt Linthout. Ray & Jules ging mee op de recente handelsmissie en stelde veel interesse vast. De start-up zegt dat hij zichzelf twee jaar de tijd geeft om internationale contracten op punt te stellen.

De teamleden van Ray & Jules koesteren de ambitie tegen 2050 de koffiesector CO2-vrij te maken, al kenden ze er drie jaar geleden nog niets van. In 2017 namen ze ArtiZan over, een artisanale koffiebranderij in Hamme-Mille, tussen Leuven en Waver, om bij te leren over bonen branden. De Waalse overheid en CEE, de specialist in energieoptimalisatie die Bosmans in 2007 oprichtte, investeerden 1 miljoen euro.

In plaats van machines of de technologie te verkopen patenteerde de start-up zijn brander en besloot hij bonen te slijten aan bedrijven en particulieren. Zo wordt hun koffie geschonken op de KU Leuven, maar Linthout zegt ook dat er ‘gesprekken lopen met grote retailers’.

Tony's Chocolonely

2 procent Duurzaam De koffiemarkt is wereldwijd 20 miljard euro waard. Daarvan wordt maar 350 miljoen euro, of nog geen 2 procent, geïnvesteerd in duurzame initiatieven.