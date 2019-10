Leuvense onderzoekers tatoeëren AB InBev-flesjes

De bierbrouwer AB InBev verwijdert de papieren wikkels van enkele flesjes. Inkt wordt rechtstreeks op het glas geprint. 'Zo kan een groot merk als het onze gepersonaliseerde verpakkingen aanbieden.'

In de Britse supermarkten liggen sinds kort 200.000 Beck's-bierflesjes zonder papieren etiket. Ze dragen wel een logo en een ingrediëntenlijst, maar de inkt is rechtstreeks aangebracht op het glazen flesje. Er zijn ook plannen om volgend jaar in de Belgische winkels AB InBev-bierflesjes zonder papieren etiket te leggen.

Rechtstreeks printen op flesjes is niet nieuw, maar AB InBev ontwikkelde wel zijn eigen procedé. 'Dat deden we met enkele machinebouwers', zegt Simon Gerdesmann. Hij coördineerde het onderzoek samen met Jonas Vandecruys in Gitec, het wereldwijde onderzoekscentrum van AB InBev in Leuven. 'Zo'n dertig mensen zijn er bijna vijf jaar mee bezig geweest. Voor het eerst belanden flesjes met de nieuwe druktechniek in de winkels.'

Gepersonaliseerd

'Grote merken zoeken mogelijkheden om meer gepersonaliseerde producten te maken', zegt Vandecruys. 'Daarom hebben wij dit project gestart. In de eerste plaats gebruiken we de techniek voor kleinere, speciale oplages. Denk aan Jupiler voor het WK voetbal. We kunnen met de nieuwe techniek heel snel flesjes in de winkel leggen met pakweg de uitslag van een bepaalde match.'

AB InBev bespaart dankzij de techniek plastic en papier. 'Het was de bedoeling de flesjes milieuvriendelijk te maken, maar of de milieu-impact effectief kleiner is, is nog niet duidelijk. Dat onderzoeken we nu', zegt Gerdesmann.

Voorlopig kan de techniek enkel worden toegepast op flesjes die mensen na gebruik in de glascontainer moeten gooien. De inkt gaat er niet zomaar af, waardoor ze niet geschikt zijn voor het statiegeldsysteem. 'Maar we bekijken of we daar wat aan kunnen doen', zegt Vandecruys.