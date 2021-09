Leuvense onderzoekers zetten turbo op teelt van kokospalmen

Onderzoekers van de KU Leuven zijn erin geslaagd kokosplantjes sneller te vermeerderen met behoud van de genetische code van de moederplant. De techniek kan helpen om op een duurzame manier meer kokosproducten te maken.

Kokosnoten zijn een belangrijke voedingsbron voor miljarden mensen, onder meer in de vorm van kokosolie, kokosmelk en kokoswater dat gebruikt wordt als alternatief voor suikerhoudende frisdranken.

De kokospalmen hebben het echter moeilijk om de groeiende vraag van de mens te volgen. Ziektes, klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en verouderde plantages hebben een negatieve invloed op de productie, die vooral plaatsvindt in de kustgebieden rond de evenaar. Onderzoekers van de KU Leuven en Bioversity International zochten daarom een manier om kokospalmen sneller te vermeerderen.

35 miljard De kokospalmen hebben het moeilijk om de groeiende vraag van de mens te volgen. De wereldproductie van kokos had in 2019 een waarde van zowat 35 miljard dollar.

Bart Panis van het Laboratory for Tropical Crop Improvement aan de KU Leuven en Bioversity International/CIAT en doctoraatsstudent Hannes Wilms zochten inspiratie bij de bananenplant. Panis wilde nagaan of een bepaald groeihormoon kokospalmen kan aanzetten tot het maken van zijscheuten. In normale omstandigheden doen ze dat niet. ‘Ze steken al hun energie in één scheut, die zo snel en zo hoog mogelijk moet groeien. Dat maakt dat de planten heel moeilijk te klonen en te bewaren zijn’, zegt Panis.

Embryo

De wetenschappers haalden eerst het embryo van de kokospalm uit de kokosnoot en brachten vervolgens het groeihormoon aan op het meristeem - of groeipuntje - dat vervat zit in het embryo. De methode werkte: het embryo ontwikkelde verschillende zijscheutjes, die ze op hun beurt konden splitsen en waaruit nieuwe zijscheutjes groeiden.

‘Niemand dacht dat het ons zou lukken, maar we hebben koppig doorgezet’, zegt Panis. ‘Er zijn al andere methoden gepubliceerd om kokospalmen vegetatief te vermeerderen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de eerste methode is die ook tijd- en kostenefficiënt is.’

We zijn ervan overtuigd dat dit de eerste tijd- en kostenefficiënte methode is om kokospalmen vegetatief te vermeerderen. Bart Panis Laboratory for Tropical Crop Improvement aan de KU Leuven

Het team hecht veel belang aan het bewaren van de genetische diversiteit van de kokospalm, omdat de variëteiten specifieke eigenschappen hebben. Sommige zijn resistent tegen een bepaalde ziekte of hebben een betere oliecompositie, andere soorten zijn beter bestand tegen hitte, droogte of stormweer.

Genenbank

‘Momenteel wordt de kokospalm bewaard als een boom in veldbanken. Maar sommige van die banken zijn al aangetast door Lethal Yellowing Disease’, zegt Wilms. ‘Onze techniek laat toe de scheutjes van de kokosplant voor altijd te bewaren via cryopreservatie: in vloeibare stikstof op een temperatuur van -196 °C.’ De aanleg van zo’n genenbank kan helpen om met een meer resistente aanplant bepaalde ziektes te bestrijden.

De onderzoekers, wier onderzoek gepubliceerd wordt in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, hebben een octrooi op hun techniek aangevraagd en gaan op zoek naar geld om ze te optimaliseren. Ze willen daarbij kleinschalige producenten niet uit het oog verliezen. ‘Omdat de kokosproductie vaak in handen is van kleine boeren, zullen we in het patent een speciale clausule laten opnemen: wie onze techniek toepast, zal erop moeten toezien dat kleine boeren het plantenmateriaal tegen een voordelig tarief kunnen aankopen’, klinkt het.