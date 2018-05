Limburgers kweken vis op land

Het Belgische visbedrijf Fish 2 Be investeert 5 miljoen euro in een overdekte snoekbaarskwekerij. Die is met 200 ton per jaar een van de grootste in Europa.

‘In deze ruimte is het winter’, zegt Jiri Bossuyt, de oprichter van Fish 2 Be, terwijl we de deur met als opschrift ‘Climate Room 2’ opendoen. Buiten schijnt een prille lentezon en de fruitbomen in de aanpalende landerijen staan volop in bloei.

In de kamer zien we grote bassins waarin snoekbaarzen rondzwemmen. Fish 2 Be creëert in meerdere klimaatkamers artificiële seizoenen door te spelen met de temperatuur van het water en de hoeveelheid licht. ‘We zetten de vissen op het verkeerde been’, vertelt Bossuyt. Het resultaat is dat Fish 2 Be het hele jaar door eitjes kan oogsten om die later te kweken.

Daarmee heeft het een gat in de snoekbaarsmarkt gevonden. Die wordt nu nog gedomineerd door de vangst in Oost-Europese rivieren, vijvers en meren. ‘In het wild zetten de vissen één keer per jaar hun eitjes af en is de vangst geconcentreerd in de periode van oktober tot december’, legt Bossuyt uit. ‘We hoeven ons in onze indoorkwekerij niets aan te trekken van de seizoenen.’

Supermarkt

In Oost-Europa en landen als Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk ligt de stevige zoetwatervis in de vistoog van zowat elke supermarkt. In België is dat zelden het geval, maar als het van Bossuyt en co. afhangt, komt daar verandering in.

Fish 2 Be levert voorlopig alleen pootvissen, die net iets groter zijn dan een larve. De Limburgers kweken de larven van de snoekbaars - bij geboorte nog geen millimeter groot - met onder andere pekelkreeftjes, die onzichtbaar zijn voor het oog, in gesofisticeerde waterbassins.

Die zijn voorzien van allerhande pompen en een computergestuurd voedersysteem. Zodra de visjes 10 tot 15 gram wegen, gaan ze naar het buitenland, waar kwekerijen hen verder voeden tot ze ongeveer een kilo wegen. ‘Vanaf dan zijn ze op hun best, ideaal om er filets van te maken die passen in de schaaltjes van de supermarkt.’

Het Limburgse bedrijf heeft grote plannen en wil een stap verder gaan. Een investeringsplan van 4 à 5 miljoen euro ligt op tafel om de kweek van larve tot slachtrijpe snoekbaars helemaal zelf in handen te nemen.

Als alles vlot loopt, staat in Kinrooi – aan de Nederlandse grens, op een boogscheut van Maastricht, tegen eind 2019 een van de grootste snoekbaarsboerderijen van Europa. Productiecapaciteit: 200 ton per jaar, wat een omzet van een kleine 2 miljoen euro kan opleveren.

Duitse varkensboeren

Daarmee zou het aanzienlijk groter zijn dan de vele Duitse varkensboeren die zich met behulp van subsidies in de snoekbaarskweek hebben geworpen om de restwarmte van hun biogasinstallaties aan het werk te zetten. De Limburgers moeten alleen een Deense mastodont met 700 ton per jaar laten voorgaan.

‘We zijn er klaar voor’, zegt Cornelis van der Lelij, CEO van Fish2be. Het bedrijf zag in 2013 het levenslicht dankzij onder andere een kapitaalinjectie van de investeringsmaatschappij LRM. Amper drie jaar later sloeg het noodlot toe.

Door een virale infectie werd de opgebouwde visstapel geruïneerd en moesten Bossuyt en co. weer van nul beginnen. De Limburgse ondernemersfamilie Cretskens - ook de uitbater van 14 Carrefour-winkels en de eigenaar van enkele industriële bakkerijen en bouwbedrijven - legde samen met LRM het ‘herstartkapitaal’ op tafel.

‘We hebben veel leergeld betaald. Maar het resultaat mag er zijn. We hebben vier kwartalen op rij een consistente productie van 100.000 pootvissen gehaald. Dat was in het verleden wel eens anders. Experimenten om de methode voor de eitjesoogst te optimaliseren hebben resultaat opgeleverd’, zegt Bossuyt. Er volgt een uitleg over een gecontroleerde eisprong en het verzamelen van visseneitjes en -sperma.

Financiering

Voor de financiering van de expansie, kan Van der Lelij opnieuw rekenen op de steun van LRM en de familie Cretskens. ‘Het zijn aandeelhouders met een lange adem en een langetermijnvisie’, klinkt het. Fish 2 Be is ook bezig met subsidiedossiers in Europa en Vlaanderen. ‘Europa heeft van de lokale viskweek een prioriteit gemaakt om minder afhankelijk te worden van visimport. Die is nu goed voor zowat 80 procent van de Europese visconsumptie.’

Het bedrijf is nog aan het aftasten welke regio’s het met zijn snoekbaarzen zal aanboren, maar België staat hoog op de prioriteitenlijst. ‘We hebben contacten met een Limburgse visverwerker die zeer geïnteresseerd is en ervan overtuigd is dat hij snoekbaars ook in de Belgische vistogen kan binnenkrijgen.’