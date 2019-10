Listeriabacterie kost Ter Beke 5 miljoen euro

De listeriacrisis zal het charcuteriebedrijf Ter Beke 10 procent brutobedrijfswinst kosten. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen met alle denkbare kosten rekening gehouden.

Ter Beke-CEO Francis Kint geeft in een gesprek met De Tijd meer inzage in wat de listeriacrisis het bedrijf kost. De Nederlandse overheid zegt dat een bacteriële besmetting in een Nederlandse Ter Beke-fabriek geleid heeft tot drie overlijdens en een miskraam.

Voor de beurs maandag openging, liet Ter Beke al weten dat de besmetting het bedrijf dit jaar 10 procent onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) kost. Dat komt overeen met zo'n 5 miljoen euro.

Verzekering

'Daarin zitten de kosten voor de terugroeping van producten, mogelijke schadeclaims van onze klanten (de supermarkten, red.), de kosten voor de heropstart en een mogelijke herstructurering', zegt Kint. De productie in Aalsmeer verhuist naar andere fabrieken en het is niet zeker of die volumes nog helemaal terugkomen.