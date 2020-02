Lotus Bakeries boekt ijzersterke resultaten

Koekjesbakker Lotus Bakeries zag de omzet afgelopen jaar met 10 procent groeien en de nettowinst met 11 procent. En dat in een jaar van belangrijke buitenlandse investeringen.

De jaarresultaten van Lotus Bakeries vallen andermaal sterk uit. De producent van koekjes en natuurlijke snacks zette in 2019 in totaal 612,7 miljoen euro om. Dat is 10,1 procent meer dan in 2018. De sterke groei uit de eerste zes maanden zette zich dus door.

De omzetgroei werd positief beïnvloed doordat Kiddylicious, de Britse specialist in gezonde peutersnacks die in de zomer van 2018 werd overgenomen, voor het hele jaar meetelde. Daarnaast hadden wisselkoersen een licht positief effect.

Voor de sterkste groei tekent andermaal Lotus Biscoff, het klassieke speculooskoekje en de afgeleide producten (smeerpasta en ijs). De verkoop kende een tweecijferige groei in 2019, zegt Lotus Bakeries, zonder te specifiëren. Een belangrijke gebeurtenis in dit verband was de opstart van de eerste speculoosfabriek buiten België, met name in de Verenigde Staten. Sinds augustus worden daar koekjes gebakken.

Een tweede groeipijler zijn de natuurlijke tussendoortjes met merken als Näkd, Bear en Kiddylicious. Ook hier steeg de verkoop met meer dan 10 procent. Voor de derde pijler van de groep, de 'local heroes' (lokale merken), geeft Lotus geen groeicijfer. Het bedrijf zegt wel dat ontbijtkoek onder druk staat en dat hiervoor 'een geïntegreerd actieplan' is opgezet.

Hoger dividend

De rendabiliteit was grosso modo in lijn met de omzetgroei. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) ging 12 procent hoger tot 123,6 miljoen euro. De rebitda-marge bedraagt 20,2 procent, wat nog iets beter is dan de 19,8 procent die over 2018 was behaald en het hoogste peil in jaren. De recurrente bedrijfswinst (rebit) dikte met 8,3 procent aan tot 102,9 miljoen euro.

De aanloopkosten voor de speculoosfabriek in de VS en de overname en opstart van de Bear-fabriek in Zuid-Afrika resulteerden in 2,3 miljoen euro niet-recurrente operationele kosten. Desondanks komt de nettowinst 11,6 procent hoger uit op 75,8 miljoen euro.

Lotus Bakeries besliste vorig jaar het brutodividend op te trekken tot een derde van de recurrente nettowinst. in lijn daarmee stijgt het dividend van 29 tot 32 euro bruto per aandeel.

Dankzij de sterke operationele kasstroom is Lotus Bakeries er in geslaagd zijn schulden in de tweede jaarhelft verder te verminderen, van 153 miljoen eind juni tot 130 miljoen eind december. Daarmee is de schuldgraad gedaald van 1,3 tot 1,1.

Dubbel speculoosje met vulling

Lotus Bakeries wil in 2020 verder timmeren aan de internationalisatie van Lotus Biscoff. Zo zal het speculoosijs dit jaar verder worden uitgerold in een tiental landen. Er komt ook een rond koekje op de markt dat zal bestaan uit twee speculoosjes met een vulling. De lancering zal in de loop van 2020 in vier landen gebeuren.

Andere groei moet komen van de gezonde snacks en van acties om ontbijtkoek weer te doen groeien. Becijferde vooruitzichten geeft Lotus niet.