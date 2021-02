Lotus Bakeries groeit fors

Lotus Bakeries is in 2020 fors gegroeid. De koekjesbakker gaat 150 miljoen euro investeren in nieuwe productielijnen. De snacks zonder toegevoegde suiker krijgen een apart hoofdkantoor in Zwitserland.

Lotus Bakeries, het Oost-Vlaamse beursgenoteerde koekjesbedrijf van de familie Boone, is vorig jaar fors gegroeid. Alle indicatoren stonden op groen. De omzet (663,3 miljoen euro; +8,3%), recurrente brutobedrijfswinst (135,7 miljoen; +9,8%) en de nettowinst (86,2 miljoen; +11,2%) stegen.

De winstgroei heeft een positief effect op de schuldenlast van het bedrijf. Lotus had eind december 110,5 miljoen euro schulden, of 0,8 keer de recurrente brutobedrijfswinst. Het jaar voordien was de schuldratio nog 1,4.

35,50 dividend Topman Jan Boone en de rest van de raad van bestuur willen de aandeelhouders een dividend geven van 35,50 euro per aandeel.

Topman Jan Boone en de rest van de raad van bestuur willen de aandeelhouders een dividend geven van 35,50 euro per aandeel. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar.

De beurs hield de afgelopen weken rekening met een mooi rapport. De koers van het aandeel steeg de voorbije maand met 11 procent naar 4.260 euro. Dat is circa 40 keer de winst per aandeel. Het bedrijf is nu 3,48 miljard euro waard

1. Hoe kon Lotus groeien in het coronajaar 2020?

Net als veel andere bedrijven verloor Lotus Bakeries een deel van zijn verkoop door het coronavirus. De horeca sloot en ook elders - bijvoorbeeld in vliegtuigen - kon Lotus minder koekjes verkopen. Tegelijk zag het bedrijf af omdat er minder pendelaars waren. Lotus verkocht minder in typische pendelwinkels zoals tank- en treinstations. Dat had vooral gevolgen voor de verkoop van de fruitrepen en -snacks zonder toegevoegde suikers, zoals Nakd en Bear.

Dat werd allemaal gecompenseerd door de stijgende verkoop in de supermarkt. De speculooskoekjes en afgeleide producten zoals speculoospasta, -ijs en -chocolade groeiden met meer dan 10 procent. Lotus bracht zijn speculoos - excuseer, Biscoff - in nieuwe landen aan de man. Speculoos werd populairder in Australië, Indonesië, Marokko, Egypte en Canada.

In de laatste weken van het jaar bestelden de Britse supermarkten meer producten om een stock aan te leggen voor het geval dat de brexit chaotisch zou verlopen.

Ook de brexit had een positieve impact. In de laatste weken van het jaar bestelden de Britse supermarkten meer producten om een stock aan te leggen voor het geval dat de brexit chaotisch zou verlopen.

2. 150 miljoen investeren

Lotus groeide de jongste jaren fors en wil dat blijven doen. Daardoor zijn investeringen in de fabrieken nodig. Lotus investeert in de komende jaren 150 miljoen euro in uitbreidingen. In de Belgische speculoosfabriek komen nieuwe lijnen, want de maximumcapaciteit is in zicht. Ook in de Amerikaanse fabriek, die twee jaar geleden de deuren opende, komt er een uitbreiding. Ten slotte komen er ook nieuwe lijnen in de wafelfabriek in het Waalse Courcelles.

Op de lijnen worden oude producten gemaakt, maar ook nieuwe. Vorig jaar lanceerde Lotus een Oreo-achtige variant van zijn speculoos: twee speculooskoekjes met een laagje chocolade, vanille- of speculoospasta ertussen. Het product is te koop in vier landen, maar Lotus wil het in nog meer landen lanceren.

3. Nieuw kantoor in Zwitserland

Lotus is bekend voor zijn speculoos, zijn cakejes en wafels, maar ook meer en meer voor wat het bedrijf 'gezonde tussendoortjes' noemt: vruchtenrepen zoals die van het merk Nakd en Bear-snoepjes met een dropachtige textuur. Lotus noemt het natuurlijke snacks omdat er geen extra suiker aan wordt toegevoegd.