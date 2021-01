Lotus Bakeries investeert met Jay Z en Rihanna in Amerikaanse start-up

De speculoosmaker Lotus Bakeries koopt een minderheidsbelang in de kleine Amerikaanse koekjesbakker Partake Foods. Ook de rapper Jay Z en r&b-artiest Rihanna doen mee aan de kapitaalronde van 5 miljoen euro.

Partake Foods maakt sinds 2016 koekjes die vrij zijn van gluten en de belangrijkste allergenen. Er zitten geen zuivel, eieren, vis, noten, haver en soja in de producten. Het bedrijf doet vooral zaken aan de Amerikaanse Oostkust en kan supermarktketens als Target, Kroger en Whole Foods onder zijn klanten rekenen.

Partake wil met het verzamelde geld fors groeien. De koekjes liggen nu in 350 winkels. Dat moeten er eind dit jaar 5.500 zijn.

Hoe groot het belang van Lotus in het bedrijfje is, wil de beursgenoteerde koekjesbakker uit Lembeke niet kwijt. Ook hoeveel omzet het bedrijf boekt, blijft geheim. Lotus wil evenmin zeggen of het bedrijf winst of verlies maakt.

Jay Z

Nog zeven andere investeerders zijn betrokken bij de kapitaalronde. Een daarvan is Marcy Venture Partners, dat werd opgericht door rapper Jay Z. Het fonds investeerde in 2019 ook al eens in Partake Foods. Daarnaast doet ook r&b-zangeres Rihanna mee aan de kapitaalronde.

Het bedrijfje werd opgericht door Denise Woodard. Ze begon koekjes te bakken na de geboorte van haar dochter Vivi, die kampt met ernstige allergieën.

In de komende vijf jaar willen we in totaal in acht tot tien jonge bedrijven investeren. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Lotus Bakeries investeert met zijn investeringsfonds FF2032. Daarmee investeerde het eerder in Love Brands, een Amerikaanse bedrijf dat 5 miljoen dollar omzet boekt met de productie van snacks op basis van mais. In Peter's Yard nam Lotus met FF2032 een belang van 20 procent. Het Britse bedrijf maakt toastjes op basis van zuurdesem.