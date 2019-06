Lotus Bakeries koopt Zuid-Afrikaanse fabriek

Lotus Bakeries koopt - zoals gepland - een fabriek in Zuid-Afrika. Ze maakt de producten van het Lotus Bakeries-merk BEAR.

Door in Zuid-Afrika een fabriek te openen, zet het Belgische beursgenoteerde familiebedrijf Lotus Bakeries een historische stap. Het is de eerste fabriek van Lotus buiten Europa.

In het najaar is er een nieuwe mijlpaal. Dan opent Lotus Bakeries zijn eerste Amerikaanse fabriek en maakt het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis speculoos buiten zijn bakermat Lembeke.

Fruit

De BEAR-snoepjes, die in de nieuwe Zuid-Afrikaanse fabriek worden gemaakt, bestaan uit fruit. Er zitten geen toegevoegde suikers, stabilisatoren en bewaarmiddelen in.

100 miljoen Omzet De tak 'natuurlijkse snacks' boekte vorig jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen euro omzet. Dat is 20 procent meer dan in 2017.

Lotus kocht het Britse merk in 2015. Het bedrijf deed in die periode nog twee andere overnames van 'natuurlijke snacks'. Het maakte er een derde pijler van, naast speculoos en gebak.

Vorig jaar verkocht Lotus Bakeries voor het eerst voor meer dan 100 miljoen euro 'natuurlijke tussendoortjes' van merken als BEAR, Nakd, Kiddylicious en Trek. De tak groeide met 20 procent. Ongeveer een vijfde van de omzet van het bedrijf komt van de natuurlijke snacks.

Officieel

Dat Lotus Bakeries de fabriek zou kopen, was al het plan in maart 2018. Toen kondigde het bedrijf uit Lembeke aan dat een partner - het lokale bedrijf Grassroots - de fabriek zou bouwen, de machines zou installeren en de 300 personeelsleden zou aanwerven. Als de fabriek op punt stond, zou Lotus de fabriek overnemen.

300 Werknemers In de nieuwe Afrikaanse Lotus-fabriek werken 300 mensen.

Dat is nu gebeurd. Het is niet bekend hoeveel Lotus Bakeries betaalt.

Begin mei begon de fabriek te produceren. Vandaag werd ze officieel geopend.

Lotus koos voor een fabriek in de Zuid-Afrikaanse gemeente Witzenberg omdat die vlak bij de Ceresvallei ligt. Daar zijn veel fruitboerderijen. Bovendien is het er makkelijk om personeel te vinden, en zijn de lonen er lager dan in Europa.

Amerika

'We lieten de fabriek door Grassroots bouwen omdat het de nodige kennis over Zuid-Afrika en BEAR in huis heeft', zei Lotus Bakeries-CEO Jan Boone een maand geleden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. 'De producten gaan in bulk de boot op en worden in Europa verpakt.'