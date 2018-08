Lotus Bakeries sluipt naar record

De specialist in tussendoortjes is goed op weg om voor de zestiende keer in zeventien jaar de Bel20 te kloppen.

Lotus Bakeries koerste donderdagochtend bij een bescheiden handelsvolume van 13 stuks 0,4 procent hoger naar 2.600 euro. Een kleine stijging, maar die volstaat wel voor een vers record. Het vorige, 2.599 euro, dateerde van november 2016.

Voor de tot 'tussendoortjesspecialist' omgevormde koekjesbakker is het zo weer business as usual. Het aandeel Lotus presteerde in 2017 mede door het zwakke Britse pond - het Verenigd Koninkrijk is na België de belangrijkste afzetmarkt, met 20 procent van de groepsomzet in 2017 - voor het eerst in zestien jaar minder goed dan de Bel20, maar dat is bij deze goed verholpen.

Lotus rendeerde sinds Nieuwjaar 23 procent, de Bel20 blijft inclusief nettodividenden op een klein verlies steken.

Twee factoren lijken in de aanloop naar het halfjaarrapport van volgende week vrijdagavond tot een herontdekking van het aandeel te leiden. Ten eerste is er zoals vermeld het Brits pond. Dat zakte in 2017 fors na het brexitreferendum, een factor die vorig jaar een rem zette op de inkomsten en de rendabiliteit.

Zoals vermeld was het VK luidens het jaarverslag over 2017 met 105 miljoen euro na België de op een na belangrijkste markt, goed voor een vijfde van de groepsomzet. Maar de rendabiliteit bleef achter: met 9,8 miljoen bedrijfswinst leverden de Britse dochters slechts 10 procent van de bedrijfswinst van de groep aan en is het VK voorlopig een fors minder belangrijke winstmotor dan België en Nederland.

Het eerste halfjaar van 2018 moet beterschap brengen, aangezien de val van het pond dan gestopt was en de wisselkoers tegenover de euro nagenoeg stabiel evolueerde. Een zeer welgekomen evolutie, want elke daling van het pond met 5 procent neemt een hap van 1 miljoen uit de nettowinst van de groep.

Een tweede factor was dat Lotus vorige maand de Britse specialist in 'gezonde peutersnacks' Kiddylicious overnam. Lotus betaalt zo'n twee keer de omzet, wat ongeveer op 50 miljoen euro neerkomt.

KBC Securities verhoogde in een update over het aandeel het koersdoel van 2.500 naar 2.600 euro, het advies bleef 'bijkopen'. Analist Guy Sips merkt op dat Kiddylicious perfect aansluit bij Natural Balance Foods, de Britse producent van gezonde tussendoortjes die de Meetjeslanders in 2015 overnamen.

De Nakd-repen van Natural Balance Foods zie je steeds meer in Belgische supermarktrekken opduiken. Sips denkt dat Lotus ook Kiddylicious buiten het VK op de kaart kan zetten.