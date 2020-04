Lotus-CEO: 'Onze fabrieken draaien zoals voor de coronacrisis'

De koekjesmaker Lotus ondervindt 'impact' van het coronavirus. Maar de ziekte hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor de omzet en de winst. 'We willen onze aandeelhouders geruststellen', zegt topman Jan Boone.

De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor Lotus Bakeries , schrijft de koekjesbakker vrijdag in een persbericht. Maar het is niet duidelijk of de impact positief is of negatief. De toestand is moeilijk te voorspellen, zegt Jan Boone, de topman van het beursgenoteerde familiebedrijf. '10 procent van onze omzet komt van de horeca en van vliegtuigmaatschappijen, die onze koekjes serveren op hun vluchten. Beide staan onder druk.'

Lotus maakt geen luxeproducten, maar betaalbare producten die je nodig hebt. Dat speelt in ons voordeel. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Boone denkt dat de supermarkten de verloren verkoop kunnen compenseren. '90 procent van onze verkoop komt van supermarkten, en die worden vandaag erg druk bezocht. Mensen eten ook meer thuis. Bovendien maken wij geen luxeproducten, maar producten die je nodig hebt: onze speculoos bij de koffie en onze speculoospasta op de boterham. Dat we betaalbare prijzen hebben, speelt in ons voordeel. We verliezen 10 procent van onze omzet door de horeca, maar als we pakweg 10 procent groeien in de supermarkten, dan is de totaalimpact positief.'

Toch wil de topman de aandeelhouders niet te veel laten watertanden. Het is nog niet duidelijk is of de verkoop in de supermarkt effectief stijgt en hoe hard. 'Maar we willen onze aandeelhouders wel geruststellen: alles loopt zoals het moet.'

Containers

Hij wijst erop dat de twaalf Lotus-fabrieken draaien zoals voorheen. 'Er zijn natuurlijk zieken, maar niet meer dan voor corona uitbrak. In het begin van de crisis was het afwezigheidscijfer hoger. Maar we hebben met onze veiligheidsmaatregelen ons personeel kunnen overtuigen te blijven werken.'

Er zijn natuurlijk zieken in onze fabrieken, maar niet meer dan voor corona uitbrak. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Lotus plaatste onder meer containers op zijn terreinen. 'De arbeiders kunnen zich er omkleden en dat blijft ook mogelijk in de gewone kleedkamers, waardoor de mensen afstand kunnen bewaren. We waken er ook over dat er voldoende afstand is tussen de mensen aan de fabriekslijnen. Zo toonden we ons personeel dat het ons menens is met hun veiligheid en dat wekt vertrouwen.'

Of Lotus zijn personeel een premie geeft, wil de CEO niet kwijt. 'De salarissen zijn een bedrijfsgeheim waarover we nooit extern communiceren. Dat gaan we ook nu niet doen.'