Lotus: 'Speculoos verdwijnt niet helemaal'

De koekjesbakker zegt geschrokken te zijn van de hevige reacties op het bericht dat zijn speculoos voortaan ook in België als 'Biscoff' door het leven gaat.

Het was bijna een terloopse opmerking in het ontbijt dat CEO Jan Boone met De Tijd had. Om de wereldwijde ambities in de verf te zetten zal het iconische koekje van Lotus Bakeries ook in eigen land niet meer als speculoos maar wel onder de mondiale merknaam 'Biscoff' verkocht worden.

Een bericht dat een golf van reacties ontlokte. Op Twitter waren in België de hashtags #biscoff en #jesuisspeculoos plots trending. Een leger Belgen, tot VBO-topman Pieter Timmermans toe, mengde zich in het debat.

'Dat er zo emotioneel gereageerd zou worden, hadden we niet verwacht', zegt Boone aan Het Laatste Nieuws. 'Ik zie het als een compliment. Mensen voelen zich verbonden met het merk. Ik hoop dat ze net als wij fier worden op het feit dat een Vlaams bedrijf nui echt een wereldmerk heeft gemaakt'.

Boone onderstreept ook dat speculoos niet helemaal zal verdwijnen. Onder de naam Biscoff komt de slagzin 'The Original Speculoos'. 'Het laatste wat we willen is onze roots verloochenen'.

Tot de zomer van 2019 rolden alle 7 miljard speculoosjes - Biscoffs, zo u wil - die Lotus jaarlijks produceert in de heimat in Lembeke van de band. Sinds 2019 produceert Lotus ook in de nieuwe Amerikaanse fabriek in Mebane, North Carolina, Biscoffs.

Daarbij ging Lotus niet over één nacht ijs. Het heeft volgens hem anderhalf jaar geduurd eer 'Mebane' de zelfde smaak had als 'Lembeke'. 'We proefden ze telkens blind: twee uit Lembeke, één uit Mebane. Of omgekeerd. Tot we het Amerikaanse er niet meer uit konden halen'.