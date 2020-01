Lotus en Nestlé lanceren Arabische Kit Kat-reep

Zichtbaar

Nestlé is geen directe concurrent, want het maakt geen speculoos.

Lotus werkte eerder al samen met McDonald's en sinds vorige week ligt Danone-yoghurt met Lotus-speculoos in de rekken. Maar de samenwerking met Nestlé is opvallender, want de Zwitsers hebben hun eigen portfolio koekjes.

Toch beschouwt Boone Nestlé niet als een directe concurrent. 'Zij maken geen speculoos. We zien de samenwerking als een mooie manier om meer zichtbaarheid te krijgen in de Arabische landen.'

Open

De repen zijn alleen te koop in de vijf landen. En in het Verenigd Koninkrijk, dankzij een importeur. Het gaat om een tijdelijke samenwerking van drie tot vier maanden. 'Het is aan Nestlé om te beslissen of de samenwerking wordt uitgebreid. Wij staan er in elk geval voor open.'