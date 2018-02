'Lotus heeft nog veel ruimte om te groeien'

Lotus Bakeries wil blijven groeien door volop te investeren in speculoos en fruitsnacks. 'De elementen voor een mooi 2018 zijn er, al kan de goedkope dollar een spelbreker zijn', zegt CEO Jan Boone.

De Belgische beursgenoteerde koekjesbakker Lotus Bakeries zag zijn omzet vorig jaar met 3,3 procent toenemen tot 524 miljoen euro en deed het zo nog beter dan in het recordjaar 2016. 'Dat is in grote mate te danken aan de groeiende populariteit van onze snacks die volledig gemaakt zijn van fruit en geen toegevoegde suikers bevatten', zegt Jan Boone, een telg van de familie die het bedrijf controleert.

Toen Lotus die Britse snacks twee jaar geleden overnam, zei u dat ze snel zouden worden verspreid in heel Europa. Waar blijven ze?

Jan Boone: 'We bouwen de Nakd-fruitrepen en de Bear-snoepjes gestaag uit. Merken opbouwen kost nu eenmaal tijd. Als we Nakd en Bear in een supermarkt leggen, willen we zeker zijn dat we de producten voldoende kunnen ondersteunen, wat investeringen vereist. Het volstaat niet om onze verkopers holderdebolder naar een supermarkt in pakweg Duitsland te sturen. Een uitrol in een nieuwe markt vergt voorbereiding en geduld. We zijn meer dan tevreden met wat we nu al hebben bereikt.'

We trekken dit jaar met onze speculoos naar nieuwe landen zoals India. Maar het zal vijf tot zes jaar duren om daar iets op te bouwen. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

'Vorig jaar hebben we erg gefocust op het Verenigd Koninkrijk, waar Nakd en Bear vandaan komen. Nakd staat er nu in de top drie van natuurlijke snacks. Bear doet het ook goed. Vorige maand hebben we met Bear voor het eerst op de Britse tv geadverteerd.'

'We blijven investeren in de thuismarkt en in Nederland, waar Nakd al enkele jaren in de rekken ligt. Zo kunnen we de merken op de meest rendabele manier laten groeien.'

Wat brengt 2018 voor Nakd en Bear?

Boone: 'We willen de producten lanceren in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Vorig jaar hebben we daarvoor verkoopteams uitgebouwd, rond onze bestaande Lotus-teams omwille van de schaalvoordelen.'

Schermvullende weergave De fruitrepen van Nakd worden dit jaar gelanceerd in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. ©Jonas Roosens

'In België liggen Nakd en Bear al in de rekken van Carrefour. Binnenkort volgt Delhaize. In de VS zijn de Bear-snoepjes sinds twee weken te koop in 4.100 vestigingen van de koffieketen Starbucks.'

Kortom, volgend jaar groeien de fruitsnacks opnieuw met een percentage van twee cijfers?

Boone: 'Goh, laat het ons hopen. We zijn ervan overtuigd dat we een sterke strategie hebben en we investeren volop. De elementen voor een mooi jaar zijn er, maar er kunnen altijd tegenvallers zijn.'

Zit er nog veel groei in het vlaggenschip speculoos?

Boone: 'Absoluut. De nieuwe productielijn die we in Lembeke gaan bouwen, is absoluut nodig om de stijgende productie aan te kunnen. Vorig jaar hebben we 45 miljoen kilogram speculoos gebakken. Dat is gigantisch.'

45 miljoen Speculoos Vorig jaar bakte Lotus Bakeries 45 miljoen kilogram speculoos.

'We trekken dit jaar met onze speculoos naar nieuwe landen zoals India, maar het duurt vijf tot zes jaar om daar iets op te bouwen.'

'In landen waar we al jaren zitten, zoals de VS, het VK of Duitsland, verkopen we grote hoeveelheden. Als we daar nog groeien, voegen we meteen grote bedragen toe aan onze omzet en onze winst.'

'Om het perspectief te tonen: in de VS, onze belangrijkste speculoosmarkt, koopt 2 procent van de gezinnen elk jaar minstens één keer Lotus-speculoos. In het VK ligt de penetratiegraad op 7 procent en in Duitsland op 2 procent. Er is dus veel ruimte voor groei.'

In 2017 nam de verkoop met 3 procent toe. Dat is heel wat minder dan de 23 procent van 2016...

Boone: 'Dat zegt meer over 2016 dan over 2017. Het jaar 2016 sprong eruit omdat toen alles meezat. Zoiets maak je eens in tien jaar mee. 2017 is ook een topjaar. De jaargroei lag boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. 3 procent groeien is geen evidentie voor een consumentengoederenbedrijf als het onze.'

Schermvullende weergave In Lembeke gaat Lotus dit jaar een nieuwe productielijn bouwen. 'Absoluut nodig om de vraag bij te houden', zegt CEO Boone. ©Dries Luyten

Het VK, goed voor 20 procent van de omzet, gaat zich afscheuren van de Europese Unie. Hoe dat zal gebeuren, is erg onduidelijk. Maakt u zich zorgen?

Boone: 'Onzekerheid is nooit goed. Het zou goed zijn om de effectieve gevolgen van de brexit te kennen, zodat we er rekening mee kunnen houden.'

'Voorlopig gaat alles goed. De laatste maanden is het pond stabiel en presteert de Britse economie sterk. Bovendien heeft Lotus het voordeel dat we met Nakd en Bear fabrieken hebben in het Verenigd Koninkrijk. De grondstoffen kopen we lokaal, in ponden. De goedkope dollar is een groter zorgenkind.'

Kunt u iets anders doen dan de goedkope dollar uitzieken?

Boone: 'De fabriek die we ter plaatse bouwen, zal ons helpen, want dan kunnen we lokaal inkopen en produceren. De Amerikaanse fabriek gaat wel pas in het najaar van 2019 open. We moeten de goedkope dollar dus nog een tijdje ondergaan. We gaan onze prijzen in de VS niet verhogen. Amerikaanse supermarkten focussen op de dollar, met de wisselkoers van de euro houden ze geen rekening.'

Aast u eigenlijk nog op nieuwe overnames?

Boone: 'We willen op eigen kracht groeien met speculoos en de fruitsnacks, maar externe groei is ook een optie. Met Bear en Nakd hebben we interessante merken in ons portfolio. Als interessante partijen opduiken, zullen we die zeker in overweging nemen, maar die vinden is moeilijk.'

Blijft Lotus in 2018 even hard groeien als in 2017?

Overnames blijven een optie. Maar het is moeilijk om interessante bedrijven te vinden. Jan Boone CEO Lotus Bakeries

Boone: 'Ik doe geen voorspellingen. Maar omdat we blijven investeren in groei, denk ik wel dat we kunnen groeien. De goedkope dollar maakt het ons misschien wat moeilijker.'

'Spijtig, we waren net af van de schommeling van het pond en nu is er de dollar. Ach, dat hoort erbij zeker voor een internationaal bedrijf? We zullen meer en meer rekening moeten houden met schommelende wisselkoersen.'

U bent aandeelhouder van Club Brugge. Wat vindt u van het feit dat Marc Coucke KV Oostende heeft ingeruild voor RSC Anderlecht?

Boone: 'Als aandeelhouder van Club Brugge ben ik erg tevreden. Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert en ikzelf hebben van de overname van Club een mooi verhaal kunnen maken. Zowel op zakelijk als sportief vlak zijn er mooie resultaten. We blijven mikken op de top drie en willen elk jaar meedingen voor de titel.'

'In de afgelopen maanden is heel wat gebeurd dat de aantrekkelijkheid van het Belgisch voetbal verhoogt. Marc weet heel goed waarmee hij bezig is en ik wens hem alle succes. Hij gaat dat goed doen.'