Lotus-speculoos is TikTok-hit in Verenigd Koninkrijk

De nieuwste TikTok-hit in het Verenigd Koninkrijk is oer-Belgisch: het speculooskoekje van Lotus. Al heeft het typische tussendoortje er wel een andere naam. Speculoos bekt buiten de landsgrenzen niet zo goed, dus werd het Biscoff - een samentrekking van 'biscuit' en 'coffee'. De Britse krant The Guardian noemt de Biscoff de kersthit van dit jaar, met dank aan sociale media. Talloze filmpjes met Biscoff-recepten doen de ronde in het VK: van havermout tot iced latte, van truffels tot tiramisu, telkens met het bekende koekje in de hoofdrol.