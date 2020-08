'Lotus wil investeren in tiental beloftevolle bedrijfjes'...

Ondanks de grote gevolgen van corona groeit Lotus Bakeries fors. Het bedrijf plant zaadjes voor de toekomst. Door nieuwe speculoosproducten te lanceren en door te investeren in jonge bedrijfjes.

Ondanks de coronacrisis groeiden de winst en omzet van de Belgische beursgenoteerde koekjesbakker Lotus Bakeries in de eerste helft van 2020 fors. De verkoop groeide 8,4 procent, de brutobedrijfswinst zonder eenmalige effecten (rebitda) 10,1 procent. 'Vorig jaar lag de groei hoger, maar dat was een uitzonderlijke jaarhelft', zegt CEO Jan Boone, wiens familie het bedrijf controleert. 'We hebben begin dit jaar geweldige groeicijfers bereikt, met dank aan de werknemers - zeker de fabrieksarbeiders - die in het heetst van de coronastrijd hebben voortgewerkt.'

Welke gevolgen heeft corona?

Jan Boone: 'Het virus knabbelde zo'n 13 procent omzetgroei weg. Vooral onze natural foods (snacks zonder toegevoegde suiker, red.) zagen af. Die producten eten mensen bij uitstek wanneer ze onderweg zijn. Onze speculoosproducten verkochten on the go ook minder. Ook de verkoop aan vliegmaatschappijen en de horeca daalde. Dat we toch groeiden, komt omdat de verkoop van de speculoosproducten in de supermarkten fors steeg.'

Kunt u mensen niet overtuigen de fruitrepen ook thuis te eten?

Boone: 'We gaan de verpakkingen aanpassen, waardoor mensen grotere hoeveelheden aan een lagere prijs kunnen kopen. Maar daar hoeven we geen mirakels van te verwachten. Het blijft een buitenhuisproduct. Gelukkig duurt de coronacrisis niet eeuwig. Na de crisis investeren we extra in onze naturalfoodsmerken. Ze hebben de tijdsgeest mee en zullen groeien.'

Eens te meer wordt duidelijk hoe hard de speculoosproducten wereldwijd in de lift zitten. Jullie lanceren ook nieuwe. Om de groei nog meer te stuwen?

Boone: 'Klopt. We lanceerden onze sandwich cookie (twee speculoosjes met een vulling tussen, red.) in vier landen. Met succes. Vandaag worden ze in Lembeke gemaakt op de lijnen van de Dinosauruskoeken, maar tegen oktober is hun aparte lijn klaar. Dan hebben we ruimte genoeg om sandwich cookies te maken voor tien landen.'

'Ons speculoosijs breidden we uit in landen en regio's als Zwitserland, Spanje, Oostenrijk en Tsjechië en in het Midden-Oosten. In de VS, Frankrijk, het VK en Zuid-Korea bleef de verkoop ervan stijgen. Onze ijs hebben we tien jaar geleden in België gelanceerd en toen daar bleek dat het populair was, hebben we het ook naar andere landen gebracht.'

Dezelfde weg wilt u nu op met chocoladetabletten met speculoos erin?

Boone: 'We lanceren dit jaar twee tabletten in de Belgische supermarkten. We verwachten dat ze succesvol zijn. Als dat blijkt, willen we ze internationaal uitrollen. Daar zullen we geen tien jaar mee wachten, zoals bij het ijs.'

Gaat u zelf cacao verwerken en ijs draaien?

Boone: 'Nee, daarvoor werken we samen met partners, en dat gaat goed. Er zijn genoeg ijsbedrijven met veel expertise en innovatiekracht.'

Op nog een andere manier planten jullie zaadjes voor de toekomst. Jullie kochten een minderheidsbelang in een Amerikaans bedrijf.

Boone: 'Dat bedrijf - Love Brands - boekt 5 miljoen dollar omzet met de productie van snacks op basis van mais. Het zijn veganistische en glutenvrije alternatieven voor borrelnootjes. Het bedrijf is in handen van twee broers. Ze zijn actief in de VS en het VK.'

Eerder kochten jullie een minderheid van het Britse Peter's Yard, een producent van toastjes van zuurdesem. Wat is de bedoeling?

Boone: 'Ruim een jaar geleden lanceerden we een fonds waarmee we jonge bedrijven willen ondersteunen. We hebben al 80 tot 100 dossier bekeken en in twee bedrijven hebben we geïnvesteerd. In de komende vijf jaar willen we in totaal in acht tot tien jonge bedrijven investeren. Graag ook Belgische. We mikken niet op start-ups, maar op bedrijven die al enkele stappen verder staan.'

'We zijn vooral een financiële aandeelhouders. Al hebben we bij Peter's Yard ook een bestuurszitje. We geven advies of brengen de directieleden in contact met experts van Lotus.'

Is het de bedoeling om de bedrijven uiteindelijk over te nemen?

Boone: 'Het zou fijn zijn als we op lange termijn een à twee bedrijven volledig kunnen overnemen en toevoegen aan het portfolio van Lotus Bakeries. Daarvoor moeten ze voldoende groot zijn. Ze moeten zo'n 30 tot 40 miljoen euro omzet boeken.'