Luikse cider van Stassen onder dak bij Alken-Maes

De fusie past in de stroomlijning van de Belgische activiteiten van de Nederlandse groep Heineken.

De nieuwe onderneming Alken-Maes NV zal een omzet draaien van 300 miljoen euro en meer dan 600 werknemers tellen, klinkt het in een persbericht van Alken-Maes donderdagochtend. Het fusiebedrijf moet sterker staan op de Belgische en internationale markt en de managementstructuur van de Heineken-entiteiten op de Belgische markt vereenvoudigen.

'Zeer concurrentiële markten'

'Door de drie bedrijven samen te brengen, wordt hun positie versterkt', aldus Edwin Botterman, de CEO van Alken-Maes. 'Alken-Maes NV steunt op drie sterke, complementaire pillaren. Dat is ook nodig want de brouwerijen, de cidrerie en de mouterij opereren op zeer concurrentiële en volwassen markten.' Brouwerij Alken-Maes is bekend van bieren als Maes, Cristal, Affligem, Mort Subite, Hapkin en Desperados.