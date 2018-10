M/V van de dag | Thibaut van Hövell tot Westerflier

De Nederlandse baron met de tot de verbeelding sprekende naam Thibaut van Hövell tot Westerflier vecht om het overleven van de iconische suikerbonenmaker Vanparys.

Omdat het Brusselse confiseriebedrijf Vanparys - de maker van de meeste suikerbonen in ons land - onder zijn schulden dreigt te bezwijken, trekt eigenaar Thibaut van Hövell tot Westerflier aan de noodrem. De Nederlandse investeerder, die in 2012 aan het roer kwam, vraagt de handelsrechter het bijna 130 jaar oude bedrijf tijdelijk te beschermen van zijn schuldeisers. 'We hebben werk, dat is het probleem niet. Maar we hebben een verlies opgebouwd dat we niet kunnen uitwissen', legt hij uit.

Vanparys, goed voor 1.000 ton suikerbonen per jaar, heeft zich vertild bij de overname van zijn Franse sectorgenoot Régence vorig jaar. Via de procedure van een gerechtelijke reorganisatie hoopt de 48-jarige CEO tijd te krijgen om met de schuldeisers nieuwe afbetaalplannen af te spreken. 'Tegen eind 2019 is de schuld gelinkt aan de overname uitgewist en wordt alles lichter verteerbaar', belooft hij.

Volgens de recentste balans had het bedrijf eind 2017 ruim 2 miljoen euro schulden, tegenover een eigen vermogen van 488.000 euro. De winst na belastingen bleef beperkt tot 3.300 euro. Het omzetcijfer is niet publiek. Het bedrijf sprak voor de overname van een jaaromzet rond 5 miljoen euro.

Lunch Garden

Van Hövell is niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft er, na een korte carrière als zakenbankier in de Londense City, intussen een parcours van meer dan twintig jaar op zitten als investeerder. Hij specialiseert zich via zijn private equity-fonds VH Group in bedrijven en vastgoedprojecten met een omzet tussen 10 en 100 miljoen euro 'die zich in een speciale situatie bevinden en aanzienlijk ontwikkelingspotentieel hebben.'

In 2002 zette hij als jonge dertiger zijn eerste stappen als investeerder met de overname van de broodjesketen Crock'Inn. Twee jaar later nam hij - samen met partner en AB InBev-telg Grégoire de Spoelberch - deel aan de overname van restaurantketen Lunch Garden, waar hij ook een tijdlang CEO was. Lunch Garden werd eind 2015 doorverkocht aan een fonds dat banden heeft met de Nederlandse miljardairsfamilie Brenninkmeijer. Van Hövell zetelde ruim elf jaar in de raad van bestuur van de restaurantketen.

De jurist, met een MBA-diploma van de prestigieuze Franse zakenschool Insead op zak, had eerder belangen in een resem kmo's, waaronder de Waalse glasfabrikant Durobor en het Antwerpse verhuurbedrijf Riba.

Zevenkerken