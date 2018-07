M/V van de week | Hein Deprez

Groentekoning belandt in felle storm door besmette groenten

Het was een helse week voor Hein Deprez. De Belgische ondernemer, die als eigenaar en CEO van Greenyard een van de belangrijkste fruit- en groenteondernemers van Europa is, kreeg een voedselschandaal op zijn bord. Het Europese voedselagentschap EFSA ontdekte dat de listeriabacterie die werd aangetroffen bij 38 zieke en negen overleden mensen ook terug te vinden was in een kleine Hongaarse diepvriesgroentefabriek van de Belgische groentereus. ‘Die is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de overlijdens’, oordeelde het voedselagentschap, dat nog verder onderzoek voert.

De link met de doden werd begin juli gelegd in enkele buitenlandse kranten, maar die had de Belgische belegger niet gelezen. Toen De Tijd de zaak onder de aandacht bracht, kreeg het aandeel een mokerslag. In enkele dagen tijd verloor Greenyard 220 miljoen euro beurswaarde. Door eindelijk helder te communiceren over de zaak werkte het bedrijf de helft van die schade in de afgelopen dagen weg.

Hein Deprez wil het volledige kweekproces in handen hebben: van het veld tot de winkel.

Heel wat Belgen hadden tot vorige week wellicht nog nooit gehoord van Greenyard. Laat staan dat ze wisten dat het bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver jaarlijks voor 4 miljard euro groenten en fruit verkoopt aan tientallen grote supermarktketens in heel Europa en zelfs daarbuiten. In de Albert Heijn en de Carrefour moet u al goed zoeken om een stuk fruit te vinden dat niet gepasseerd is langs de magazijnen van Hein Deprez.

Dat Deprez in ondernemerskringen wel een klinkende naam is, komt door de ijver die de man in de afgelopen 30 jaar aan de dag legde. Hij heeft zijn bedrijf from scratch uitgebouwd. Op 18-jarige leeftijd startte hij een 10032848. Het duurde niet lang vooraleer hij concurrenten begon over te nemen. Jarenlang deed Deprez daarmee door aan de lopende band. In 2015 had hij drie bedrijven: Univeg (verse groenten en fruit), Greenyard Foods (groenten en fruit in potten, in blik en ook diepgevroren) en een bedrijf dat potgrond maakt. Die drie fuseerde Deprez drie jaar geleden tot Greenyard.

Kapitein Het Belgische Greenyard staat genoteerd op de Brusselse beurs, maar het is CEO Hein Deprez die de koers van het bedrijf bepaalt. Hij en zijn familie controleren 45,2 procent van Greenyard. Champignons Deprez richtte Greenyard zelf op. Dertig jaar geleden begon hij als 18-jarige een champignonkwekerij in het Oost-Vlaamse Belsele. Via overnames groeide die boerderij uit tot een van de grootste fruit- en groentebedrijven van Europa. Ook daarbuiten is Greenyard actief, bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten, India en de Verenigde Staten. Familiebedrijf Nadat ze in de afgelopen jaren al wat ervaring hadden opgedaan traden Deprez’ kinderen Charles-Henri (26) en Valentine (29) begin dit jaar meer op de voorgrond. Hij werd directeur van de conserven- en diepvriesafdeling. Zij werd bestuurder. De twee andere kinderen van Deprez studeren nog. Groenten Zoals het een groenteondernemer betaamt, bestaat Deprez’ dieet hoofdzakelijk uit groenten en fruit. Soms eet hij vis en een keer per week vlees. ‘Ik houd ervan gevarieerd te eten’, zei hij onlangs. Big food Deprez is vaak erg scherp voor grote voedingsbedrijven. Veel van die reuzen maken mensen vanaf de wieg verslaafd aan hun producten door overmatig zout, suiker en vet te gebruiken, sneerde hij onlangs.

De fusie was de apotheose van Deprez’ strategie. Hij wil het volledige kweekproces in handen hebben: van het veld tot de winkel. Via zijn bedrijf The Fruit Farm Group is hij de eigenaar van heel wat boerderijen wereldwijd. Door tussenschakels te elimineren kan hij de winst opdrijven. Een andere reden voor de fusie is dat Deprez supermarkten nu alles kan aanbieden: van vers fruit tot diepvriesgroenten.

Toen hij zijn bedrijven fuseerde, beloofde Deprez zijn aandeelhouders meer winst, waardoor Greenyard meer waard zou worden. Daar is vooralsnog weinig van in huis gekomen. Zeker deze week niet. Het blijft moeilijk winst te maken met groenten. Er is veel druk van de supermarkten om de prijzen laag te houden en de concurrentie met andere groente- en fruitbedrijven is scherp. Door meer in te zetten op kant-en-klare maaltijden en gemaksproducten zoals voorgesneden snackfruit hoopt Deprez de winst op te drijven. Maar dat is moeilijk, want een veel groter deel van de omzet blijft komen van klassieke appelen, peren en bananen, die Greenyard met weinig winst moet verkopen.

Schermvullende weergave ©Dieter Telemans

Om zijn doel te bereiken wil Deprez zijn bedrijf groter maken. Zo kan hij nog meer kosten besparen en grote supermarktketens zowel qua prijs als qua service beter van dienst zijn. Dat zijn ambities torenhoog reiken, bewees Deprez toen hij een jaar geleden begon te praten met David Murdock over een overname van diens fruitbedrijf Dole Foods. Met een jaaromzet van 4,5 miljard dollar is die Amerikaanse fruitgigant nog een fractie groter dan Greenyard.

‘Je moet bezig zijn met je opvolging om je bedrijf op een gezonde leeftijd aan de volgende generatie over te dragen. Hein Deprez CEO Greenyard Foods

Maandenlang onderhandelden Murdock en Deprez, aan het einde zelfs dag en nacht. Maar in januari strandden de gesprekken omdat Deprez de vraagprijs te hoog vond. ‘Een kans als deze dient zich niet elke dag aan’, zei hij. ‘Maar overnames als deze doe je om waarde te creëren en niet voor je ego. Op een bepaald moment moet je karakter hebben en rationeel zijn.’ Enkele weken later kocht het Ierse Total Produce 40 procent van Dole, met de optie om later nog een groter belang te nemen.