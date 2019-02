M/V van de week | Jan Boone

Derde Boone-generatie bakt Lotus-speculoos in VS.

Al in meer dan veertig landen verkoopt het Belgische beursgenoteerde familiebedrijf Lotus Bakeries zijn bekende speculooskoeken. En daar moeten er nog bij komen. CEO Jan Boone trekt dit jaar naar Zuid-Afrika en naar enkele Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen met het koekje dat in 1932 door zijn opa - ook Jan Boone - gemaakt is.

Meerdere miljarden speculoosjes rollen elk jaar van de band in de fabriek in bakermat Lembeke, bij Gent. Daar wordt alle speculoos gemaakt. Voorlopig toch, want in de herfst opent in de Amerikaanse staat North Carolina de eerste buitenlandse speculoosfabriek van Lotus.

Een historische stap voor Boone en zijn familie, die bijna 60 procent van de aandelen bezit. Met de fabriek hoopt Lotus de verkoop in de VS - waar het nu al het meeste speculoos verkoopt - nog op te drijven. Vorig jaar verkocht Lotus 1 miljard koekjes aan Amerikanen. ‘We liggen in 75 procent van de Amerikaanse supermarkten en toch koopt maar 4 procent van de Amerikanen onze speculoos en speculoospasta.’

Sinds de 47-jarige ondernemer in 2011 CEO van het familiebedrijf werd, verdubbelde de verkoop naar 556,4 miljoen euro. Ook de winst spurt elk jaar hoger. Van elke 100 euro mag Lotus Bakeries 19,80 euro als brutobedrijfswinst (rebitda) in de boeken schrijven.

Voetbal. Samen met ondernemer Bart Verhaeghe en ex-voetballer Vincent Mannaert is Jan Boone hoofdaandeelhouder van de voetbalclub Club Brugge. Het drietal controleert samen 85 procent van de aandelen. Boone is ook bestuurder bij Club Brugge. Bestuurder. Ook bij andere bedrijven heeft Boone bestuursfuncties, onder meer bij Omega Pharma. Tussen 2000 en 2005 was hij er ook directielid. Bij het dierenfarmabedrijf Animalcare is hij voorzitter. Ondernemer Marc Coucke is aandeelhouder van beide bedrijven. Bevriend. Toen hij in de directie van Omega Pharma zat, raakte Jan Boone bevriend met toenmalig eigenaar Coucke. Ze zijn kind aan huis bij elkaar, gaan samen op reis en zijn allebei gepassioneerd door voetbal. Boone is fan van Club Brugge, Coucke van Anderlecht, waarvan hij de eigenaar is.

Dat de koekjesbakker vandaag 2,1 miljard euro waard is, zes keer meer dan toen hij begon, daar wordt Boone niet warm of koud van. ‘Of het aandeel nu op 500, 700 of 1.000 euro staat, ik lig er niet wakker van’, zei hij al enkele keren. ‘Uit een beurskoers haal ik niet mijn positieve energie. Wel uit goede resultaten.’

Boone ging voluit voor internationalisering. Toen hij zijn oom Karel en vader Matthieu opvolgde, was Lotus al internationaal actief. Boone ging ermee door en nam in de voorbije jaren drie Britse bedrijven over die snacks maken op basis van vruchten en zonder toegevoegde suiker.

Maar het belangrijkste blijft de speculoos, goed voor 40 procent van de omzet. Die rolt Boone land per land uit. Volgens hem is zijn speculoos zoals Coca-Cola en Nutella: met een smaak die universeel lekker is.

Om het wereldwijde potentieel aan te boren volgt Boone steeds dezelfde strategie als hij een nieuw land aandoet: eerst de horeca, dan de winkels. ‘Via de horeca leren mensen het product appreciëren en via de winkels volgen de volumes’, zegt hij daarover.

Die strategie ontwikkelden Matthieu en Karel Boone eerder toevallig. Toen ze speculoos serveerden op vluchten van de Amerikaanse maatschappij Delta was de respons groot. Dus begonnen ze een callcenter waarlangs Amerikanen speculoos konden kopen. Nog later volgden de supermarkten.

Boone verfijnde eind 2013 samen met enkele consultants van Bain het model van zijn vader en oom. Enkele maanden later trok hij naar zijn aandeelhouders om het model te presenteren. ‘Je moet zo veel mogelijk aanwezig zijn in de horeca’, luidde het. ‘Penetration is king.’

Boone deed niet toevallig een beroep op consultants, hij is er zelf ook een. Na zijn studies toegepaste economische wetenschappen ging hij bij de consultant PwC aan de slag als auditor. In de bijna vier jaar dat hij er werkte, gaf hij advies aan een klein farmaceutisch bedrijf in het Oost-Vlaamse Nazareth en kon hij het goed vinden met de eigenaar. Niet veel later overtuigde Marc Coucke Boone om over te stappen naar de directie van Omega Pharma. Hij maakte mee hoe de start-up van 1 miljard frank omzet naar 1 miljard euro groeide.

Schermvullende weergave Boone stapte niet uit eigen beweging naar Lotus. Zijn oom en vader vroegen het hem nadat hij zoals het familiecharter vereist vijf tot tien jaar elders ervaring had opgedaan. En natuurlijk omdat ze potentieel in hem zagen. ©Tom Verbruggen

Toen Boone in 2005 na vijf jaar overstapte naar het familiebedrijf Lotus Bakeries, kon hij heel wat kennis en managementskills meenemen, vertelde hij drie jaar geleden. ‘Bij Omega Pharma heb ik geleerd: investeer in je belangrijke producten, je prijsbeesten. Verlies je niet in kleine producten die toch niet goed draaien. En wees ambitieus, heel ambitieus.’

Boone stapte niet uit eigen beweging naar Lotus. Zijn oom en vader vroegen het hem nadat hij zoals het familiecharter vereist vijf tot tien jaar elders ervaring had opgedaan. En natuurlijk omdat ze potentieel in hem zagen.

‘Boone is zowel een goede ondernemer als een goede manager’, zegt Lucas Laureys, een telg van de familie achter de lingeriemaker Van de Velde en bestuurder bij Omega Pharma toen Boone er passeerde. ‘Hij heeft een goed analytisch vermogen en kan bedrijven financieel snel doorgronden. Hij ziet het toekomstpotentieel van bedrijven.’