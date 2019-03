M/V van de week | Olivier Goudet

De Fransman ruilt Belgisch bier voor Duitse frisdrank.

Er is een wissel van de wacht op til bij het grootste Belgische bedrijf. De Fransman Olivier Goudet stopt volgende maand als voorzitter van AB InBev, de bierbrouwer die een derde van alle bier wereldwijd brouwt. De reden waarom hij opstapt, is een steeds groter wordend belangenconflict. Goudet is niet alleen de voorzitter van de raad van bestuur van AB InBev, maar ook de CEO van de Luxemburgse investeringsmaatschappij JAB.

U hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar de naam JAB zal op strategische vergaderingen bij de grootste levensmiddelenbedrijven, zoals Nestlé, Coca-Cola en P&G, geregeld vallen. Via zijn dochterbedrijven heeft JAB belangen in consumentenmerken als Dettol, Durex, Nurofen, Strepsils, Vanish, Finish, Calgon, Cillit Bang, Douwe Egberts, Dr. Pepper, Canada Dry, Schweppes en 7Up.

Conflict. Olivier Goudet treedt binnenkort vroegtijdig af als voorzitter van de Belgisch-Braziliaanse bierreus AB InBev. Zijn functie kwam steeds meer in conflict met zijn CEO-schap bij de koffie- en frisdrankengroep JAB. Jean-Luc Dehaene. In 2011 werd Goudet bestuurder bij AB InBev. Hij verving de afgezwaaide voormalige Belgische premier Jean-Luc Dehaene (CD&V). In 2015 werd Goudet voorzitter. Bestuursposten. Goudet is bestuurder bij meerdere bedrijven, die helemaal of gedeeltelijk in handen zijn van JAB: het cosmeticamerk Coty, de koffiegroep Jacobs Douwe Egberts en de koffie- en de frisdrankengroep Keurig Dr. Pepper. Mars. Zijn carrière begon Goudet bij de snoep- en diervoedingproducent Mars. Hij was er jaren actief, onder meer als financieel directeur.

Dat lijstje veroorzaakt spanning tussen AB InBev en JAB, want de twee worden steeds meer rechtstreekse concurrenten. De bierbrouwer is voor zover bekend niet van plan om condooms, poetsmiddelen of koffie te maken, maar hij begeeft zich wel steeds meer op de frisdrankenmarkt. In 2025 wil AB InBev 20 procent van zijn omzet boeken met drank zonder of met weinig alcohol, zoals de bieren Jupiler 0.0 en Leffe 0.0, maar ook frisdranken zoals die van Hiball, dat AB InBev vorig jaar overnam. Ook radlerbier en bier met fruitsmaak komt in de buurt van limonade.

Wat zou Goudet doen als een frisdrankenbedrijf te koop komt te staan en zowel de aandeelhouders van JAB als die van AB InBev hem zouden aanporren tot kopen? Of als ze interesse in elkaar zouden hebben?

Goudet was pas sinds 2015 voorzitter van AB InBev. Veel persoonlijke gegevens over de man zijn niet bekend. Hij opereert vooral in de schaduw. Als voorzitter van AB InBev zat hij aan tafel toen de bierreus in 2015 zijn rivaal SABMiller wou overnemen. De Britse zakenkrant Financial Times reconstrueerde hoe Goudet een cruciale rol speelde. In oktober 2015 had AB InBev-CEO Carlos Brito al drie keer zijn bod op SABMiller verhoogd, maar de brouwer wou niet toehappen. Brito liet uitschijnen dat hij geen vierde toegeving zou doen. De spanning liep op en SABMiller-voorzitter Jan du Plessis dreigde ermee op te stappen. Goudet kwam tussenbeide en zei dat de prijs nog één keer verhoogd werd. De deal was beklonken.

Bij JAB heeft Goudet als CEO ook een belangrijke rol gespeeld bij de overname- en fusiestrategie. De holding heeft sinds 2012 voor 49,5 miljard dollar overnames gedaan. JAB is het investeringsfonds van de Duitse familie Reimann, die 90 procent van de holding controleert. De rest is in handen van het management. Ook Goudet is managing partner.

In de afgelopen jaren werd het fonds geleid door een trio, dat naast Goudet bestond uit Peter Harf en Bart Becht. Die laatste stapte begin dit jaar op omdat hij naar verluidt wou focussen op de integratie van de overnames in de afgelopen jaren. Hij probeerde de ambitie voor nieuwe overnames te temperen, maar de twee anderen wilden ermee doorgaan. In de media zeggen bronnen dat Goudet met JAB net meer deals wil doen.

Mede door vorige overnames heeft Goudet een groot netwerk. Samen met de Belgische AB InBev-families Van Damme, de Spoelberch, Cornet de Ways-Ruart, de Pret Roose de Calesberg en de Colombiaanse AB InBev-familie Santo Domingo haalde JAB de toenmalige koffiereus D.E. Master Blenders (Douwe Egberts) van de beurs en fuseerde het die met de koffietak van de voedingsgroep Mondelez. Het resultaat - Jacobs Douwe Egberts - is maar enkele fracties kleiner dan marktleider Nestlé en is goed voor 5,8 miljard euro omzet. De koffietak van Nestlé haalt 8,6 miljard euro omzet.

Door koffiegroep Keurig te fuseren met zijn frisdranken tot Keurig Dr. Pepper creëerde JAB vorig jaar een uitdager in de frisdrankensector. Ook in dit verhaal zijn er banden met AB InBev. Beide bedrijven ontwikkelden samen een toestel om thuis cocktails en bier te maken met capsules. De Drinkworks doet nog het meest denken aan een Nespresso-toestel.