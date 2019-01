Maaltijdenfabriek in Schoten moet dicht

Het voedingsbedrijf Chillfis in Schoten gaat sluiten. 78 werknemers dreigen hun baan te verliezen.

De intentie tot stopzetting werd donderdag op een ondernemingsraad bekendgemaakt. Chillfis, een onderdeel van de Nederlandse groep Struik Foods Europe, was verlieslatend. Het bedrijf produceert kant-en-klare maaltijden voor supermarkten in de Benelux.

Struik Foods Europe is van plan alle activiteiten op het gebied van verse maaltijden te beƫindigen. Directielid Gert Mandersloot: 'We hebben veel inspanningen geleverd om de resultaten omhoog te krijgen. Maar het is een erg competitieve markt.'