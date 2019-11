Maaltijdkeizer Jitse Groen stormt ‘negennullenclub' binnen...

De Takeaway.com-CEO is miljardair geworden.

‘Food Delivery Dinosaur.’ Op zijn Twitter-profiel geeft Jitse Groen (41), de CEO van de Nederlandse online maaltijdleverancier Takeaway.com, het zelf al weg: hij is een rot in het vak. Al in 1999 had hij het idee hongerigen bij restaurants te laten bestellen via de digitale weg.

Twintig jaar later volgt de persoonlijke bekroning en duikt Groen op in de Nederlandse ‘negennullenclub’ van het zakenblad Quote. De miljardairslijst telt nu 37 leden, met helemaal bovenaan Heineken-erfgenaam Charlene de Carvalho-Heineken.

Fortuin

Terwijl de Heineken-dochter het fortuin in haar schoot geworpen kreeg, vertrok Groen met weinig. ‘Mijn startbudget was 100 gulden, de prijs voor een jaar webhosting’, zei hij in 2016 in De Tijd.

Wie honger heeft, gaat naar de site die het eerst in zijn hoofd opkomt. Jitse Groen CEO Takeaway.com

Een eerste website bouwde hij zelf, met kennis opgedaan in het boek ‘Programmeren voor Dummies’. Daarna timmerde hij geduldig aan de weg. Een online bestelplatform voor restaurants was in de beginjaren van het internet niet evident. Restaurants omarmden het web maar zoetjesaan, en ook de klant stond niet te popelen.

Maar Groen zette door. Hij bouwde een multinational uit die nu marktleider zegt te zijn in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Bulgarije en Israël. Vorig jaar plaatsten meer dan 14 miljoen klanten bijna 94 miljoen bestellingen bij een restaurant via Takeaway.com. Op elke bestelling neemt het bedrijf 10 procent commissie.

Lui

Groen omschreef zijn bedrijf ooit als ‘vrij lui’. Het stuurt bestellingen alleen door naar restaurants, die vervolgens zelf instaan voor de levering. Daarin verschilt het van rivalen zoals het Britse Deliveroo, gesteund door gigant Amazon, en UberEats, dochterbedrijf van de gelijknamige mobiliteitsgigant.

Tegelijk surft Takeaway.com mee op de drang van consumenten om via hun smartphone hun grootste noden te lenigen. Wie niet meer in de winkel geraakt, vindt met zijn duim vlot de weg naar eten. Groen moet er vooral voor zorgen dat de klant dan aan Takeaway.com denkt. ‘Wie honger heeft, gaat naar de site die het eerst in zijn hoofd opkomt’, zei hij in het interview met De Tijd.

Takeaway.com pompt dus veel geld in marketing. In 2018 gaf het bedrijf 127,8 miljoen euro uit om de klant naar zijn app te halen. Het geeft ook vaak kortingsbonnen weg, om nieuwe klanten te lokken en bestaande aan boord te houden. Vorig jaar besteedde het daar 7,7 miljoen aan.

Overnamepad

Groen trok ook al op overnamepad. Eind vorig jaar kocht Takeaway.com de Duitse activiteiten van Delivery Hero. En in juli sloot het een principeakkoord om zijn Britse rivaal Just Eat over te nemen. Toch is die overname nog geen ‘kat in het bakkie’. Techinvesteerde Prosus lanceerde eind oktober een vijandig bod op Just Eat.

Het bod van Takeaway.com was een bod waarbij het bedrijf eigen aandelen bood in ruil voor aandelen Just Eat. Maar omdat de koers van Takeaway.com sinds het bod wegzakte, werd dat bod steeds minder waard. Prosus rook zijn kans, bracht een hoger bod uit en gooide strijd om de Britse maaltijdbezorger weer open.