Maaltijdkoeriers Takeaway.com en Just Eat sluiten miljardendeal

Takeaway.com biedt 0,09744 eigen aandelen voor elk aandeel Just Eat. Dat waardeert Just Eat op 5 miljard pond (5,56 miljard euro), ofwel 731 pence per aandeel, een premie van 15 procent ten opzichte van de jongste beurskoers.

De aandeelhouders van Just Eat zouden 52,2 procent van de fusiegroep in handen krijgen, die van Takeaway.com de resterende 47,8 procent.

Dat de deal in eigen aandelen beklonken wordt, hoeft niet te verbazen. Takeaway.com heeft zijn aandelenkoers op de beurs van Amsterdam sinds begin dit jaar zien stijgen van ongeveer 60 naar meer dan 83 euro.

Eind vorige week bleek al dat het Nederlandse Takeaway.com overnamegesprekken voerde met zijn Britse sectorgenoot Just Eat.

Schaalgrootte

Schaalgrootte is erg belangrijk in de wereld van de maaltijdbestellingen. Takeaway.com is daarom al langer op overnamepad. Vorig jaar kocht het bedrijf de Duitse activiteiten van concurrent Delivery Hero. De omzet over heel 2018 steeg met 44 procent tot 240 miljoen euro, waarop Takeaway een verlies leed van 14 miljoen euro.