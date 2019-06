Maker Brugge-kazen verkoopt Nederlands kantoor

De Belgische melkcoöperatie Milcobel verkoopt zijn Nederlands verkoopskantoor. Maar de Nederlanders zullen Brugge-kazen kunnen blijven eten.

Milcobel verkoopt zijn Nederlandse dochter DupontCheese Nederland aan de Nederlandse kaasverkoper Vandersterre. Het Belgische Milcobel is een coöperatieve van melkveehouders, die jaarlijks voor 1 miljard euro melkproducten zoals melk, roomijs en yoghurt maakt en verkoopt. Het bedrijf heeft 2.600 leden en haalt elk jaar 1,5 miljard liter melk op.

De Nederlandse tak is goed voor 30 miljoen euro omzet en is winstgevend. 'We verkopen er onze eigen kazen mee aan supermarkten en kaashandels, maar ook kazen die we importeren uit Spanje, Italië en Frankrijk', zegt Milcobel-woordvoerder Kathleen De Smedt.

Milcobel blijft zijn kazen van de merken Brugge, Corsendonck en Nazareth in Nederland verkopen. Het zal dat op eigen kracht doen of via Vandersterre. 'We richtten indertijd een eigen kantoor op in Nederland om de verkoop van Brugge te laten groeien. Maar de laatste jaren groeien vooral de merken die we importeren. We denken dat we met Brugge meer kunnen groeien met de hulp van Vandersterre.'