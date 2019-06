Maker Croky trekt naar Oost-Europa

Croky-eigenaar Roger & Roger koopt de Hongaarse fabriek van de groenteverwerker Greenyard. Zo begint het Belgische bedrijf aan een Oost-Europees avontuur. ‘Binnenkort maken we chips buiten België, maar ook diepvriesgroenten’, zegt Yves De Vinck, de CEO van het familiebedrijf.

De Belgische beursgenoteerde groenteverkoper Greenyard verkoopt een Hongaarse fabriek aan Roger & Roger. Dat bedrijf verkocht vorig jaar voor 150 miljoen euro chips. 35 procent van de omzet komt van het bekende merk Croky, de rest van supermarkthuismerken.

‘Met deze overname breiden we uit naar Oost-Europa’, zegt CEO Yves De Vinck, de schoonzoon van Roger Dick, die het bedrijf in 1999 oprichtte. ‘Al een tijdje overwegen we uit te breiden naar die regio. Veel van onze klanten (supermarkten, red.) hebben er winkels.’ Dat geldt onder andere voor grote Europese supermarktbedrijven zoals Carrefour en Ahold Delhaize.

Chips via vrachtwagens van de fabriek in Moeskroen naar Oost-Europa brengen was geen optie. ‘Chips weegt heel weinig en neemt veel plaats in beslag. Transport zou erg duur zijn.’

Grote stap

Toen Greenyard in maart aankondigde dat het de fabriek te koop zette, nam De Vinck contact op met het groentebedrijf. ‘Na amper anderhalve maand hadden we een akkoord’, zegt De Vinck. Dat zijn familie en die van Greenyard-eigenaar Hein Deprez elkaar goed kennen, hielp allicht. ‘Mijn schoonvader kent Hein al ruim 30 jaar.’

Voor Roger & Roger is de overname een grote stap. ‘De Hongaarse fabriek wordt onze tweede fabriek, na die in Moeskroen. Vanuit Moeskroen beleveren we supermarkten in heel West-Europa. Vooral de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië. Met onze Hongaarse fabriek mikken we vooral op Hongarije en zijn buurlanden.’

In Hongarije maakt Roger & Roger alleen chips voor supermarktmerken. Het merk Croky verhuist niet mee. ‘Om een merk populair te maken, moet je erg veel investeren. In België is Croky al vijftig jaar bekend, maar in Oost-Europa niet.’

De Hongaarse fabriek is allesbehalve een vipticket dat toegang verleent tot de Oost-Europese markt. ‘Er zijn veel producenten aanwezig’, zegt De Vinck. ‘Maar wij hebben een voorsprong. We hebben 20 jaar ervaring en onze processen zijn erg efficiënt.’

Er is wel werk aan de Hongaarse fabriek. Er worden op dit moment diepvriesgroenten gemaakt. ‘We zullen de fabriek deels moeten verbouwen’, zegt De Vinck. ‘Hoeveel we investeren is nu nog niet duidelijk.’

Een volledige verbouwing komt er niet. ‘De kans is groot dat de fabriek diepvriesgroenten blijft maken, naast aardappelchips. Mijn familie is niet alleen eigenaar van Roger & Roger, maar ook van de diepvriesgroentebedrijven Dicogel-Begro en Westfro. Die zijn nog eens goed voor 150 miljoen euro omzet.’

Ondergang

Het is niet de eerste keer dat Roger & Roger chips maakt buiten België. Tussen 2004 en 2006 maakte het chips in een intussen gesloten fabriek in Deventer. Die kreeg Roger & Roger in handen nadat het het chipsmerk had overgenomen van de snackreus United Biscuits en het zo van de ondergang redde.

Croky is een Belgisch merk dat sinds 1966 bestaat, maar het merk raakte in verval onder de voogdij van United Biscuits. Dat bedrijf wou helemaal geen chips maken. Het verkocht Croky in 1997 aan Lay’s-maker PepsiCo, maar de Europese concurrentiewaakhond verbood United Biscuits om de Belgische verkoop over te dragen aan PepsiCo. In 2004 namen twee Croky-managers met de hulp van Roger & Roger het merk over, waarna er opnieuw in geïnvesteerd werd.

Dat Roger & Roger de Hongaarse fabriek koopt, is goed nieuws voor Greenyard. Het bedrijf kampt met een schuldencrisis en voert een grote herstructurering door. Volgens waarnemers heeft de groenteverwerker 350 miljoen euro schulden en doordat de winst daalt, loopt de schuldgraad op tot factor 5 à 6.

Om geld in het laatje te brengen om de schuldenberg te verkleinen, verkoopt Greenyard fabrieken. Die leverde vorig jaar veel miserie op toen de listeriabacterie er werd aangetroffen. De terugroepactie die volgde, kostte 30 miljoen euro. De beurskoers kreeg een klap na berichten dat mogelijk mensen overleden zijn na infecties.

Eerder verkocht Greenyard al zijn volledige potgrondtak. Ook de afdeling groenten en fruit in conserven staat te koop.