Marc Coucke investeert in 'appartementsblok' voor kruiden

De West-Vlaamse ondernemer David Van Steenkiste wil met de steun van Marc Coucke in heel Europa installaties verkopen waarmee koks en particulieren op een kleine oppervlakte kruiden kunnen kweken.

Koken met ongebruikelijke kruiden of zelfs met smaakvolle bloemen. Al enkele jaren wordt het steeds populairder bij vooral sterrenchefs. Ook de ondernemer David Van Steenkiste kent er alles van. Jarenlang was hij 'herborist' voor sterrenrestaurants als Pure C van Sergio Herman en werkte hij samen met Hertog Jan. 'Na mijn koksopleiding legde ik me toe op kruiden', zegt Van Steenkiste. 'Via zelfstudie, maar ook door gewoon kruiden en bloemen te plukken in de natuur en ermee te experimenteren. Wat is lekker en wat niet?'

Nu wil hij sterrenchefs, maar ook particulieren, helpen om zelf kruiden te kweken. 'Met mijn systeem kun je kruiden kweken in zuilen van 1,50 of 2,10 meter hoog', zegt Van Steenkiste, die zijn bedrijf Plant-T doopte. In de kleine zuilen passen 20 planten, in de grote 36. 'Op die manier heb je geen grote ruimte nodig om veel kruiden te kweken. Het kan zelfs op een terras.'

Waterschaarste

Het systeem geeft de planten water. 'Je moet instellen hoeveel water de kruiden moeten krijgen en nadien krijgen ze automatisch water op het juiste moment. Dat gebeurt via een gesloten systeem. Water dat niet wordt opgenomen, wordt hergebruikt.'

Dit soort installaties is al enkele jaren in opgang in de Verenigde Staten, maar ook hier is er een markt voor. David Van Steenkiste Oprichter Plant-T

Waterschaarste is een van de redenen waarom Van Steenkiste zijn project enkele weken geleden begon. 'Er wordt veel gesproken over klimaatopwarming en waterschaarste, maar het is een echt probleem. Ik merkte dat het steeds moeilijker wordt kruiden te telen en kwam daarom met deze oplossing op de proppen.'

Van Steenkiste verkoopt niet alleen de torens, maar ook zijn kennis. 'Voor 35 euro per maand kunnen mensen me inhuren voor het onderhoud.'

Metro

Hij sloot al contracten met groentekwekers en horecagroothandels zoals Metro en Horeca Totaal. 'Zij kunnen er klanten exclusieve kruiden door aanbieden. Nu zijn kruiden als wasabi en enkele venkelsoorten moeilijk te krijgen of duur, omdat ze van ver moeten komen.'

'Dit soort installaties is al enkele jaren in opgang in de Verenigde Staten, maar ook hier is er een markt voor', zegt Van Steenkiste. 'In de opstartfase focus is me vooral op België en Nederland. Maar er was ook al interesse bij Spaanse chefs.'