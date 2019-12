Marc du Bois (Spadel): 'We zijn een familie van ondernemers'

Nu de 100ste verjaardag van Spadel nadert, maakt de derde generatie van de familie du Bois zich op om de fakkel door te geven. ‘Een neutrale partij moet de volgende generatie eerst goedkeuren.’

‘In de familie du Bois zijn we al een eeuw lang ondernemers’, glimlacht Marc du Bois, de CEO en grootste aandeelhouder van Spadel, de groep boven onder meer de watermerken Spa en Bru. ‘Ik herinner me goed mijn grootvader langs vaders kant, Ernest du Bois. Dat was een echte entrepreneur. In 1923 heeft die zich in een voor hem totaal vreemde sector gewaagd. Mijn vader Guy-Jacques was al even visionair toen hij aan het hoofd van de onderneming stond. Ik beschouw mezelf ook als een ondernemer. Ik ben trots op wat ik heb gerealiseerd, al geef ik toe dat ik mijn vingers heb gekruist toen ik in 2010 het belang van mijn zus in Spadel overnam. Wat mij vooral passioneert, is het uitbouwen van de onderneming door innovatie en overnames. In mijn kinderen herken ik diezelfde gedrevenheid. Mijn dochter Barbara is naar het buitenland vertrokken om voor een grote groep te werken. Mijn zoon Louis Guy is een start-up begonnen. Dat zijn geen klassieke carrières. Elk lid van de familie heeft ondernemersbloed in de aderen.’

In de loop der jaren had Interbrew 35 procent van Spadel in handen gekregen. Dat pakket hebben we teruggekocht. Marc du Bois CEO Spadel

U was niet voorbestemd om CEO van Spadel te worden. U kwam in 1994 bij het familiebedrijf na jobs bij Coca-Cola en L’Oréal. Uw broer Guy Bernard was toen al vier jaar CEO.

Marc du Bois: ‘Mijn oudere broer beschikte over de ervaring, de diploma’s en de talenkennis. Hij was een financier, met een diploma van IAG, de huidige Louvain School of Management. Hij haalde ook een MBA aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania (VS) en een licentie in de fiscaliteit. Hij introduceerde de financiële discipline, de informatica en de kwaliteitscontrole bij Spadel.’

In 2000 slaat het noodlot toe. Uw broer komt om bij een auto-ongeval. Wat was de impact op het bedrijf?

Du Bois: ‘Het veroorzaakte een aardschok in het bedrijf. Ik kon de verantwoordelijkheid van CEO op dat ogenblik niet dragen. Ik was te zeer overmand door verdriet. Ik was er gewoon nog niet klaar voor. Maar ik had de zes jaar ervoor wel heel wat ervaring opgedaan. Ik had functies bekleed in de verkoop en de marketing, in de uitvoer, en in onderzoek en ontwikkeling. En ik leidde Brecon Mineral Waters, een dochteronderneming in Wales.’

‘In overleg met de raad van bestuur hebben we toen beslist er een duobaan van te maken, samen met Jean-Philippe Despontin. Die werkte sinds 1995 bij Spadel. Hij was in 1999 bevorderd tot algemeen directeur. Ik heb daar toen sterk op aangedrongen, want Jean-Philippe was heel bekwaam. Hij had ook arbiter kunnen zijn bij eventuele conflicten tussen mijn visie en die van mijn broer. Maar dat is nooit gebeurd. Guy Bernard en ik waren twee handen op een buik.’

'Onze raad van bestuur is overgekwalificeerd' Marc du Bois beseft het maar al te goed. Sinds hij in 2000 mee aan de leiding kwam van Spadel, is hij omringd geweest door bijzonder bekwame mensen. Neem de raad van bestuur in dat jaar. Daarin zetelden onder anderen Dominique Collinet, Georges Jacobs, Pierre Godfroid en Fred Chaffart. Ze waren respectievelijk de CEO van Carmeuse, UCB, Sabena en Tiense Suikerraffinaderij. Het waren captains of industry. Collinet was bovendien afgevaardigd bestuurder geweest van de Union Wallonne des Entreprises, en Jacobs voorzitter van het Verbond van Bel- gische Ondernemingen. ‘Ze hebben me met raad en daad bijgestaan’, geeft du Bois toe.‘Collinet heeft enorm veel tijd en energie in mij gestopt. Hij was mijn mentor. Ik kon hem altijd opbellen en een koffie komen drinken tussen zeven en acht uur ’s morgens op zijn kantoor in Louvain-la-Neuve. Stipt om acht uur zette hij me aan de deur.’ Chaffart was al even beschikbaar. ‘Vergeet niet dat Tienen tussen Brussel en Spa ligt’, zei hij. Ik kon bij hem langsgaan wanneer ik dat wilde.’ ‘Met een aantal van hen heb ik nog altijd goede contacten. Ik heb erg mooie herinneringen aan hen’, glimlacht hij. Meteen voegt hij eraan toe dat ook de huidige raad van bestuur een grote steun betekent. ‘Stuk voor stuk mensen die begaan zijn met de evolutie van de groep, en die ons willen challengen.’ Daarbij denkt hij in het bijzonder aan Axel Miller, de voormalige CEO van Dexia. ‘Hij heeft me enorm geholpen.’ Naast Miller zitten ook oude rotten als Roland Vaxelaire (werkte onder meer voor GIB en Carrefour, Alken Maes, Kronenbourg en Evian), Frank Meysman (Sarah Lee/DE en Thomas Cook Group) en Jean Vandemoortele (van de gelijknamige voedingsproducent) in de raad van bestuur. ‘Eigenlijk is onze raad van bestuur overgekwalificeerd, gezien de omvang van het bedrijf’, geeft Marc du Bois toe.

Waren er dan nooit conflicten of discussies?

Du Bois: ‘Jean-Philippe en ik hebben twaalf jaar uitstekend samengewerkt. Intussen namen mijn verantwoordelijkheden als vice algemeen directeur toe. In 2005 werd ik afgevaardigd bestuurder. In 2012 heb ik een akkoord gesloten met Jean-Philippe, die daarna de groep heeft verlaten. Op dat ogenblik was Johnny Thijs de voorzitter van de raad van bestuur. Hij was van oordeel dat het beter zou zijn als bij Spadel maar één kapitein aan het roer stond.’

Een cruciale periode in uw carrière als CEO was de overname van de aandelen van uw zus Corinne in 2010. Waarom?

Du Bois: ‘Mijn zus was enkel bestuurder en niet operationeel in het bedrijf. We zijn overeengekomen dat ik haar deel van de aandelen, zo’n 30 procent , zou overnemen. Hoewel Spadel toen al 75 jaar beursgenoteerd was, had onze familie geleidelijk 90 procent van de aandelen in handen gekregen. We hadden onder meer een pakket teruggekocht van het toenmalige Interbrew, dat een belang van bijna 35 procent had opgebouwd.’

‘De overname van Corinnes aandelen was vooral een financieel riskante zet, omdat we in die tijd met Spadel de klap van de wereldwijde financiële crisis nog aan het verwerken waren. We hadden een kwart van onze volumes verloren. De consumenten bespaarden. Flessenwater was daar mee het slachtoffer van.’

Klopt het dat een familieruzie voorafging aan de overname van de aandelen?

Du Bois: ‘Die zaak is voltooid verleden tijd.’

Vanaf 2010 gaat het weer goed met Spadel. In 2014 wordt u Manager van het Jaar en in 2017 wordt Spadel Onderneming van het Jaar. Hoe verklaart u dat succes?

Du Bois: ‘Het is een mooi bedrijf met mooie mensen, die uitstekend werk leveren. De voorbije vijf jaar hebben we kwalitatieve werknemers kunnen aantrekken. De mensen die zich bij ons aanbieden, komen vaak van grote bedrijven en multinationals.’

‘We vragen onze medewerkers regelmatig waarom ze voor Spadel hebben gekozen. Vier argumenten keren steeds terug: het familiale karakter met de bijbehorende langetermijnvisie, de merken en de innovatie, de vooruitstrevende visie over duurzame ontwikkeling, en onze waarden, waaronder soepelheid. We zijn klein tussen de groten. Daardoor kunnen we snel knopen doorhakken en zijn we persoonlijk sterk betrokken bij strategische keuzes en beslissingen op lange termijn.’

Uw dochter Barbara (29) maakt sinds vorig jaar deel uit van de raad van bestuur. Uw zoon Louis Guy (26) voorlopig nog niet. Maakt de vierde generatie zich op om het roer over te nemen?

Du Bois: ‘De raad van bestuur heeft de benoeming van Barbara spontaan voorgesteld. Daardoor zijn er nu meer vrouwen, zoals de code deugdelijk bestuur voorschrijft. Bovendien zorgt ze voor verjonging.’

‘Axel Miller, de voorzitter van de raad van bestuur van onze familieholding Finances & Industries, heeft onlangs een gesprek gehad met mijn twee kinderen om te peilen naar hun motivatie. Ik heb alleen geluisterd. Ze zijn heel geïnteresseerd in het bedrijf. Het idee om in de raad van bestuur te zetelen en daarna eventueel een leidinggevende rol op zich te nemen spreekt hen erg aan. Maar dan moeten ze eerst geschikt bevonden worden door een neutrale derde partij. Bovendien moeten ze eerst minstens tien jaar ervaring opdoen buiten de onderneming. Die laatste voorwaarde hebben ze trouwens zelf voorgesteld.’