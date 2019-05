'Markt vleesvervangers goed voor 140 miljard dollar'

Vleesvervangers kunnen volgens een studie over tien jaar goed zijn voor 10 procent van de totale vleesmarkt.

De beursgang van de Amerikaanse fabrikant van nepburgers Beyond Meat begin deze maand en andere gelijkaardige initiatieven wezen er al op: plantaardige vleesvervangers zitten in de lift. De markt voor vleesvervangers is potentieel zelfs goed voor 140 miljard dollar (125 miljard euro).