Markt voor dierenvoeding boomt

Sinds de lockdown zijn huisdieren extra populair. Dat zet de schijnwerpers op de markt van hondenkoekjes en kattenbrokken, een industrie die het jongste decennium op de achtergrond steeds grotere proporties aannam.

Het Zwitserse voedingsconcern Nestlé communiceerde deze week uitstekende resultaten. In het derde kwartaal van 2020 haalde het met 3,5 procent de sterkste organische omzetgroei in minstens vijf jaar. Het bedrijf is bekend van de Kitkat-repen, het Perrier-water en de Nescafé-koffie, maar de groei is te danken aan een van zijn andere merken. De Britse zakenkrant Financial Times noemt Purina, Nestlé's merk voor honden- en kattenvoer, de belangrijkste motor van de groei dit jaar.

21 miljard dierenvoeding In 2019 werd in Europa 8,5 miljoen ton dierenvoeding gemaakt en verkocht, goed voor 21 miljard euro.

De resultaten van Nestlé zijn een illustratie van de stijgende populariteit van huisdieren, deels beïnvloed door de coronacrisis. De lockdown veroorzaakte een kort piekmoment in de verkoop van dierenvoeding, toen in maart en april - naar analogie met de rush op wc-papier - massaal dierenvoeding werd gehamsterd. Volgens de Belgian Petfood Association (Bepefa) steeg de verkoop van dierenvoeding tijdens de eerste coronamaand met 29 procent.

'Toen iedereen in zijn kot moest blijven, werden we overspoeld met bestellingen', zegt Sven De Waele, de oprichter en zaakvoerder van Pharmapets, een webshop voor dierenvoeding en -supplementen. 'De omzet in maart bedroeg meer dan het driedubbele tegenover vorig jaar, dat was ongezien. Sommige mensen sloegen 20 zakken tegelijk in. In april werd de vraag zo groot dat we bepaalde verkoopkanalen tijdelijk moesten afsluiten.’

Gentse hondenbrokkenfamilie Ook de groei van United Petfood laat zich al enkele jaren opmerken. Dat familiebedrijf werd in 1937 opgericht door Michel Dumoulin en produceerde aanvankelijk veevoeder. In 1994 gooide zijn kleinzoon Dominiek Dumoulin, de huidige CEO, het over een andere, meer specifieke boeg met droge voeding voor huisdieren. Het bedrijf beperkt zich nog altijd tot droge brokken en snacks en maakt geen natte voeding. Het rijgt de jongste jaren de Europese overnames aan elkaar. Sinds 2016 wordt de groei van United Petfood gestuwd door Waterland. Het Belgische investeringsfonds, met centen van onder meer Marc Coucke en Filip Balcaen, kocht toen een belang van net geen 50 procent in het bedrijf, dat destijds 120 miljoen euro omzet haalde. Intussen verwacht United Petfood een omzet van 530 miljoen euro, zegt Dumoulin.

Tegen de zomermaanden normaliseerde de situatie min of meer, maar toch spreekt De Waele van een blijvend corona-effect. Dit jaar verwacht Pharmapets, in drie jaar uitgegroeid tot de grootste online dierenapotheek in België en de tweede op Europees vlak, een verdubbeling van de omzet. ‘We zijn een jong bedrijf, dus het is logisch dat we sterk groeien. Maar corona zit er wel voor iets tussen, want onze Franse winkelketen Vetostore bestaat al tien jaar en daar is de groei dit jaar ook opmerkelijk. En de dierenartsen waarmee we samenwerken, constateren een recordaantal nieuwe klanten.’

E-commerce

De Waele richtte Pharmapets drie jaar geleden op samen met zijn vrouw Valerie, die dierenarts is. Zelf teert hij op jaren ervaring in de retail- en e-commercesector. Nadat hij in 2009 een webshop in elkaar timmerde voor de elektrozaak van zijn ouders, bouwde De Waele een e-commercenetwerk uit dat er in 2013 toe leidde dat hij aan boord gehaald werd bij de speelgoedwinkel Fun, om met een e-shop de keten nieuw leven in te blazen.

Intussen gaat het hard voor Pharmapets. In januari verhuist De Waele naar een nieuw magazijn dat drie keer zo groot is als het huidige. Tijdens de coronacrisis moest hij maandelijks nieuwe werkkrachten aannemen om de groei te ondersteunen. Samen met zijn vrouw richtte hij de overkoepelende vennootschap Barq op, waarmee hij sterk wil groeien op de Europese markt.

Het echtpaar De Waele heeft die groei niet enkel te danken aan zijn ondernemingsgeest, maar ook aan het feit dat de voeding en verzorging van huisdieren een booming business is. In 2019 werd in Europa 8,5 miljoen ton dierenvoeding gemaakt en verkocht, goed voor 21 miljard euro. Volgens het onderzoeksbureau Euromonitor groeide de markt de jongste tien jaar jaarlijks wereldwijd met bijna 6 procent, meer dan het dubbele van de snoepindustrie.

Zachte koekjes

Die groei is deels te verklaren doordat er steeds meer huisdieren zijn. In België heeft een op de vier huishoudens een hond of een kat, een recordcijfer. Maar volgens de koepel Bepefa is de markt sinds het begin van dit jaar niet per se gegroeid in volume, maar vooral door 'premiumisation': huisdieren worden steeds meer verwend met producten die luxueuzer en duurder worden.

Schermvullende weergave Manuel Goossens verovert China met zijn hondenkoekjes. ©Wim Kempenaers

De Antwerpse ondernemer Manuel Goossens speelt daar al jaren op in met zijn bedrijf GOOD !D, de Belgische marktleider in de productie van dierensnacks voor de huismerken van supermarkten. Onder het eigen merk Hupple biedt Goossens ook zachte hondenkoekjes aan, die hij verkoopt tot in China. Daarnaast heeft hij een eigen lijn van voedingssupplementen voor dieren, pharma.pet.

'We groeiden al sterk, maar de coronacrisis heeft daar nog een extra versnelling op gezet', zegt Goossens. 'Dit jaar groeien we met 50 à 60 procent.' Tijdens de lockdown moest de productiesite in Brecht continu blijven draaien om aan de hoge vraag te kunnen beantwoorden. 'Er was een duidelijke stijging in de verkoop van al onze producten voor puppy's. Blijkbaar was de lockdown voor veel mensen het geschikte moment om een hond in huis te halen.' Ook de toekomst wordt druk voor Goossens. 'We plannen nieuwe productielijnen, zodat we onze volumes kunnen verdubbelen tegen eind dit jaar.'