Marokkaanse boycot kostte Danone 178 miljoen omzet

De Franse maker van melk- en yoghurtproducten bleef vorig jaar steken op een omzet van 24,65 miljard euro, terwijl de nettowinst met meer dan vier procent zakte tot 2,35 miljard euro. De groep legt in zijn persbericht de nadruk op de stijging van de recurrente omzet en winst, met twee à drie procent, maar kan niet verhullen dat zijn resultaten verzuurd worden door een aanhoudende boycot van consumenten in Marokko. Danone schat dat die actie het bedrijf 178 miljoen omzet en 43 miljoen euro bedrijfswinst heeft gekost.

De boycot is intussen al tien maanden oud, en Danone lijkt de actie maar niet onder controle te krijgen. Wie aan de basis ligt van de boycot, is niet helemaal duidelijk. De actie lijkt terug te brengen tot een anonieme oproep op sociale media die in april vorig jaar verscheen.

Gele hesjes

Nog erger is dat het Franse bedrijf, ondanks aanzienlijke prijsverlagingen in het Noord-Afrikaanse land, er maar niet in slaagt om het protest te bezweren: in het vierde kwartaal daalde de omzet in het land met 35 procent en liep de wereldwijde omzet met 2,1 procent terug.