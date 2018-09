Marokkaanse hommels boosten winst Floridienne

Dat heeft een eerder boekhoudkundige oorzaak . Floridienne besloot de resultaten van de dochter Biobest Marokko in de groep op te nemen. De groep heeft een belang van 50 procent in het bedrijf. Dat gaf de geconsolideerde nettowinst een boost.

Biobest is het kroonjuweel van de groep. Dat zei CEO Gaëtan Waucquez onlangs op de algemene vergadering. Het Kempense bedrijf zet hommels en andere insecten in voor bestuiving en de biologische bestrijding van ziektes en plagen in de tuinbouw. Biobest is aanwezig in 65 markten op alle continenten.