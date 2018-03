McDonald's België: 40 nieuwe vestigingen en 2.000 extra jobs

McDonald's wil tegen 2023 in België 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen creëren.

De restaurantketen telt vandaag 80 restaurants in België in ons land en wil er de komende vijf jaar 40 nieuwe openen. Dat heeft de topman van McDonald's België, Stephan De Brouwer, dinsdag bekendgemaakt, daags voor de veertigste verjaardag van McDonald's in België.

Een nieuw restaurant vergt een investering van gemiddeld zowat 4 miljoen euro. In de komende vijf jaar gaat het dus om zowat 160 miljoen euro. 'Telkens we een nieuw restaurant openen is dat goed voor minstens 40 nieuwe banen', zegt De Brouwer. De topman benadrukt dat het bovendien gaat om banen waarvoor laaggeschoolden, die elders uit de boot vallen, in aanmerking komen.

Vorig jaar kwamen er bij McDonald's in België al 524 nieuwe banen bij, wat het totaal op 4.493 arbeidsplaatsen bracht. De jongste tien jaar is McDonald's België, dat lang moest opboksen tegen het van oorsprong Belgische Quick, continu gegroeid, van 57 restaurants in 2007 tot 80 in 2017. De onderneming wil die groei dus voortzetten. De komst van concurrenten als Burger King verandert daar volgens De Brouwer niets aan.