McDonald's België investeert 35 miljoen euro en werft 150 managers aan

Dit jaar wil de fastfoodketen in België tien nieuwe restaurants openen.

Stephan De Brouwer, de algemeen directeur van McDonald's België, noemt 2019 'een grand-crujaar'. 'De omzet groeide met bijna 10 procent. We groeien al twaalf jaar onafgebroken.' Precieze winstcijfers geeft hij niet.

McDonald's België > Eerste restaurant opende in 1978 in ons land. > Vandaag zijn er 87 restaurants, onder leiding van 23 franchisenemers, met 5.405 werknemers.

In 2019 verwelkomde McDonald's 3 miljoen nieuwe Belgische klanten klanten, wat het totaal op 55 miljoen brengt. Ongeveer 10 procent van de klantengroei schrijft De Brouwer toe aan het ontbijt, dat in februari in de Belgische restaurants verkrijgbaar werd.

Stimulans

In 2020 trekt McDonald's 35 miljoen euro uit om vier restaurants te renoveren en bijna tien nieuwe vestigingen te openen. Ter vergelijking: afgelopen jaar opende de keten drie restaurants in België, en renoveerde ze er acht. Goed voor een investering van 15 miljoen euro.

We groeien al twaalf jaar onafgebroken. Stephan De Brouwer Algemeen directeur McDonald's België

'Waar we gaan uitbreiden? Dat kan ik niet beantwoorden, er is natuurlijk concurrentie op de markt.' Ook Burger King en Quick investeren in forse uitbreidingen. Dat heeft hij gevoeld, bevestigt De Brouwer. 'Dat is logisch. Maar niettemin hebben we in 2019 de grootste groei in twaalf jaar neergezet. Het is een extra stimulans voor de markt.'

De Brouwer, die 26 jaar geleden begon als architect bij McDonald's, maakt zich sterk dat 2020 extra werkgelegenheid zal bieden, ondanks de robotisering van de bediening. 'Bij de introductie van de digitale zuilen die de bestelling van de klanten opnemen, hebben we ook bediening aan tafel gelanceerd. De interactie met de klant is zeer belangrijk. In 2019 kwamen er 434 jobs bij.' De fastfoodketen gaat ook op zoek naar 150 managers om de restaurants te runnen.

Plastic

Tegen 2025 zullen alle McDonald's-verpakkingen herbruikbaar of gerecycleerd zijn.

Nog een belangrijk punt is duurzaamheid. In 2019 verving McDonald's de plastic rietjes door papieren alternatieven en werd het veggiegamma uitgebreid. 'Voor de zomer van 2020 vervangen we het plastic bestek door houten exemplaren. Tegen 2025 zullen alle McDonald's-verpakkingen herbruikbaar of gerecycleerd zijn.'