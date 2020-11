McDonald’s lanceert vegetarische burgers

Het aandeel van de nepvleesproducent Beyond Meat kreeg maandag prompt een tik. Het daalde met net geen 10 procent. Met Beyond Meat begon McDonald's vorig jaar een proefproject in Canada. In 28 filialen in de provincie Ontario zette McDonald's de zogenaamde PLT-burger van Beyond Meat op het menu: plant, sla en tomaat. Het project werd begin dit jaar stopgezet.