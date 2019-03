McDonald's rekent op AI om u meer te doen uitgeven

De hamburgerketen betaalt honderden miljoenen voor Israëlische technologie om de menu's van zijn drive-throughs te personaliseren.

De Amerikaanse hamburgerketen McDonald's telt 300 miljoen dollar neer voor het Israëlische Dynamic Yield. Het bedrag is niet officieel, maar duidelijk is dat het om de grootste overname van het bedrijf in lange tijd gaat.

De software van Dynamic Yield moet McDonald's in staat stellen menu's te presenteren in functie van allerlei lokale factoren. Is het snikheet, loopt de wachttijd in de keuken op, of kiest u voor een pikante saus bij de frietjes, dan zal software meteen beslissen welke producten de klant gesuggereerd krijgt.

Op korte termijn is het de bedoeling om meer te verdienen aan de klanten die hun auto niet uitkomen. Die groep verleiden tot extra aankopen moet in veel kortere tijd gebeuren dan bij wie een filiaal binnenwandelt voor een snelle hap.

Op langere termijn wil de keten ook voorraden slimmer kunnen plannen, en nieuwe eettrends zien opkomen voor de concurrentie ze gezien heeft. Dat past in de digitalisering waar CEO Steve Easterbrook op hamert sinds hij promotie maakte in 2015. Onder zijn bewind verschenen ook de grote touchscreens waarop klanten hun bestelling kunnen doorgeven zonder in de rij te wachten.

Dynamic Yield blijft na de overname ook andere bedrijven bedienen. Volgens de website van het Israëlische bedrijf horen daar andere grote consumentenmerken zoals IKEA, Lacoste en het veel jongere HelloFresh bij, maar ook het gokbureau Ladbrokes.